Государственное учреждение «Драматический театр белорусской армии» ХIV театральный сезон. Октябрь, 2017 г.

3 октября, вторник, 19.00–20.40 Н. Саймон. «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ» 18+. Комедия в одном действии.

5 октября, четверг, 19.00–20.50 А. Дударев. «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 12+. Драматическая баллада в одном действии.

7 октября, суббота, 19.00–21.45 Н. Гоголь. «РЕВИЗОР» 12+. Комедия в двух действиях.

10 октября, вторник, 19.00–21.40 Г. Горин. «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» 12+. Трагикомедия в двух действиях.

12 октября, четверг, 19.00–21.30 Лопе де Вега. «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+. Комедия. Инсценировка

А. Дударева в двух действиях.

17 октября, вторник, 19.00–21.00 Вл. Соллогуб. «БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 12+. Водевиль. Инсценировка

А. Дударева в двух действиях.

19 октября, четверг, 19.00–21.30 У. Шекспир. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+. Трагедия в двух действиях.

27 октября, пятница 19.00–21.40 Премьера. А. Чехов. «ТРИ СЕСТРЫ» 12+. Квест-игра в двух действиях.