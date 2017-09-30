Государственное учреждение «Драматический театр белорусской армии» ХIV театральный сезон. Октябрь, 2017 г.

|3 октября, вторник,
19.00–20.40
|Н. Саймон. «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ» 18+.
Комедия в одном действии.
|5 октября, четверг,
19.00–20.50
|А. Дударев. «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 12+.
Драматическая баллада в одном действии.
|7 октября, суббота,
19.00–21.45
|Н. Гоголь. «РЕВИЗОР» 12+.
Комедия в двух действиях.
|10 октября, вторник,
19.00–21.40
|Г. Горин. «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» 12+.
Трагикомедия в двух действиях.
|12 октября, четверг,
19.00–21.30
|Лопе де Вега. «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+.
Комедия. Инсценировка
|17 октября, вторник,
19.00–21.00
|Вл. Соллогуб. «БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 12+.
Водевиль. Инсценировка
|19 октября, четверг,
19.00–21.30
|У. Шекспир. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+.
Трагедия в двух действиях.
|27 октября, пятница
19.00–21.40
|Премьера. А. Чехов. «ТРИ СЕСТРЫ» 12+.
Квест-игра в двух действиях.
|28 октября, суббота
19.00–21.40
|Премьера. А. Чехов. «ТРИ СЕСТРЫ» 12+.
Квест-игра в двух действиях.
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