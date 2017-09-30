Государственное учреждение «Драматический театр белорусской армии» ХIV театральный сезон. Октябрь, 2017 г.

 в Анонс
3 октября, вторник,

19.00–20.40

 Н. Саймон. «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ» 18+.

Комедия в одном действии.
5 октября, четверг,

19.00–20.50

 А. Дударев. «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 12+.

Драматическая баллада в одном действии.
7 октября, суббота,

19.00–21.45

 

 Н. Гоголь. «РЕВИЗОР» 12+.

Комедия в двух действиях.
10 октября, вторник,

19.00–21.40

 Г. Горин. «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» 12+.

Трагикомедия в двух действиях.
12 октября, четверг,

19.00–21.30

 Лопе де Вега. «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+.

Комедия. Инсценировка
А. Дударева в двух действиях.
17 октября, вторник,

19.00–21.00

 Вл. Соллогуб. «БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 12+.

Водевиль. Инсценировка
А. Дударева в двух действиях.
19 октября, четверг,

19.00–21.30

 

 У. Шекспир. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+.

Трагедия в двух действиях.
27 октября, пятница

19.00–21.40

 Премьера. А. Чехов. «ТРИ СЕСТРЫ» 12+.

Квест-игра в двух действиях.
28 октября, суббота

19.00–21.40

 Премьера. А. Чехов. «ТРИ СЕСТРЫ» 12+.

Квест-игра в двух действиях.

 

 

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 3.

Ст. метро «Октябрьская», «Купаловская».

Тел/факс (+375 17) 399-58-98 (касса). УНП 191122497, е-mail: gu_dtba@mail.ru

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