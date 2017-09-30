График проведения прямых телефонных линий в октябре — декабре 2017 года

|Должностное лицо
|Дата
|Время
|Министр обороны Республики Беларусь
|04.11
|09.00–12.00
|Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь
|11.11
16.12
|09.00–12.00
09.00–12.00
|Заместитель министра обороны Республики Беларусь
|18.11
09.12
|09.00–12.00
09.00–12.00
|Заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил
|21.10
02.12
|09.00–12.00
09.00–12.00
|Заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла Вооруженных Сил
|07.10
25.11
|09.00–12.00
09.00– 12.00
|Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальник главного финансово‑экономического управления Министерства обороны
|28.10
30.12
|09.00–12.00
09.00–12.00
|Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны
|14.10
23.12
|09.00–12.00
09.00–12.00
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Задать вопросы можно будет по телефону в Минске (8 017) 297‑10‑22.