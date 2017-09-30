График проведения прямых телефонных линий в октябре — декабре 2017 года

Должностное лицо Дата Время Министр обороны Республики Беларусь 04.11 09.00–12.00 Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь 11.11 16.12 09.00–12.00 09.00–12.00 Заместитель министра обороны Республики Беларусь 18.11 09.12 09.00–12.00 09.00–12.00 Заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил 21.10 02.12 09.00–12.00 09.00–12.00 Заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла Вооруженных Сил 07.10 25.11 09.00–12.00 09.00– 12.00 Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальник главного финансово‑экономического управления Министерства обороны 28.10 30.12 09.00–12.00 09.00–12.00 Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны 14.10 23.12 09.00–12.00 09.00–12.00

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Задать вопросы можно будет по телефону в Минске (8 017) 297‑10‑22.