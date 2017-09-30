График проведения прямых телефонных линий в октябре — декабре 2017 года

 в Объявления / Свежий выпуск  помечено Выпуск № 184
Должностное лицо Дата Время
Министр обороны Республики Беларусь 04.11 09.00–12.00
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь 11.11

16.12

 09.00–12.00

09.00–12.00
Заместитель министра обороны Республики Беларусь 18.11

09.12

 09.00–12.00

09.00–12.00
Заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил 21.10

02.12

 09.00–12.00

09.00–12.00
Заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла Вооруженных Сил 07.10

25.11

 09.00–12.00

09.00– 12.00
Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальник главного финансово‑экономического управления Министерства обороны 28.10

30.12

 09.00–12.00

09.00–12.00
Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны 14.10

23.12

 09.00–12.00

09.00–12.00

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Задать вопросы можно будет по телефону в Минске (8 017) 297‑10‑22.

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