Когда время не лечит

Недавно, общаясь с Митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, я спросила совета, как пережить потерю родного человека. И его Высокопреосвященство мудро сказал:

— Так устроена жизнь, что Бог проводит человека через различные испытания, тем самым давая возможность каждому стать более совершенным и, изменив свой жизненный путь, встать на спасительную евангельскую дорогу и идти по ней в Царство небесное. Нам невозможно в полноте понять Божий промысел, который управляет каждым человеком.

Для тех, кто оказался в трудной ситуации, я бы посоветовал: идите в храм. В храме Божием, особенно во время богослужений, вы будете черпать духовные силы для перенесения любых жизненных испытаний. Ведь в храме живет и действует Благодать Святого Духа. Терпения вам и помощи Божией перенести посетившую вас печаль.

…Самое страшное горе — когда родители хоронят детей. Что может быть ужаснее, чем потеря ребенка. Трудно найти слова утешения для отца и матери, которые рыдают над гробом безмерно любимого чада. Не приведи Господи пережить такое.

Участники Белорусской общественной организации солдатских матерей, как никто другой, знают, что значит жить с болью потери собственных детей. В разные годы у многих из них сыновья погибли при исполнении воинского долга, причем не только в ходе боевых действий на территории других государств, но и в мирное время. И сейчас эти женщины прилагают максимум усилий, чтобы имена их детей помнили, а еще — чтобы нынешним матерям не приходилось провожать в последний путь своих дорогих мальчишек — защитников Родины.

Говорят, время лечит. Возможно, это так. Но еще говорят, что время просто учит жить с болью. И, наверное, это более правдиво, ведь от боли не уйдешь, как и от самого себя. Стоит углубиться в воспоминания, и сердце снова возвращается к печальным событиям. И неважно, сколько минуло лет с их момента… Как отметила председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова, память военнослужащих, погибших в мирное время, также должна быть увековечена, ведь они ушли из жизни, защищая Отечество.

…В центре города Докшицы Витебской области, недалеко от военного комиссариата, есть Аллея боевой славы. Это уникальное место, где установлено сразу три памятника — освободителям районного центра от немецко-фашистских захватчиков, воинам-интернационалистам и военнослужащим Докшицкого района, погибшим при исполнении обязанностей срочной службы в мирное время. Вокруг гранитных монументов разбит парк, где растет несколько десятков именных деревьев, посаженных в память об ушедших в мир иной воинах. На табличках, установленных около зеленых насаждений, указаны фамилии, имена, отчества и годы жизни военнослужащих.

— Первая в Беларуси Аллея памяти воинов, погибших при исполнении служебного долга в мирное время, была посажена в Докшицах в 1999 году учащимися средней школы № 2 и матерями военнослужащих. А у средней школы № 1 районного центра в память о воинах-выпускниках, не вернувшихся домой, появилось пять дубков, — рассказала председатель Докшицкого районного отделения Белорусской общественной организации солдатских матерей, заместитель председателя Витебского областного отделения Белорусской общественной организации солдатских матерей Валентина Коростелёва (ее единственный сын Игорь погиб в 1988 году на советско-китайской границе. — Авт.). — Несколько лет назад в нашем городе был заложен парк и установлен памятник военнослужащим, погибшим при исполнении обязанностей срочной службы в мирное время. На нем изображена убитая горем мать, прижимающая к себе шагнувшего в бессмертие сына. Мы благодарны местным органам власти, оказавшим нам поддержку в создании данного мемориала, увековечившего память 55 военнослужащих — уроженцев Докшицкого района, фамилии которых высечены на гранитной плите. Отдельное спасибо за помощь военному комиссару Докшицкого района подполковнику Виталию Лесниченко и Белорусской общественной организации солдатских матерей.

…День памяти земляков, ушедших из жизни при исполнении священного долга перед Отечеством в мирное время, — многолетняя здешняя традиция. На нынешних траурных мероприятиях присутствовали представители Республиканского и областного комитетов Белорусской общественной организации солдатских матерей, представители Докшицкого районного исполнительного комитета, военного комиссариата, родные и близкие погибших военнослужащих, воины-интернационалисты, молодежь и многие другие. Начался печальный церемониал с заупокойной службы в Свято-Покровской церкви, которая проходила под раскаты грома, всполохи молний и шум проливного дождя. Создавалось впечатление, что даже природа оплакивает ребят, которым бы еще жить да жить…

Когда участники мероприятий переместились на Аллею боевой славы, из-за темно-серых туч показалось голубое небо, на котором сияло солнце. Его лучи как раз падали на памятник воинам, погибшим в мирное время.

— Наши земляки дали клятву на верность Отчизне и сделали все, чтобы над ней было мирное небо. Они достойны того, чтобы на их примерах воспитывались теперешнее и будущие поколения, — подчеркнул, выступая на митинге, председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук. — Мы не должны забывать об этих военнослужащих, оставлять без внимания их матерей, вдов, детей. Вечная память и вечный покой погибшим…

Официальная часть траурной программы плавно перетекла в неофициальную. За чашкой чая собравшиеся долго вспоминали своих любимых и дорогих сыновей, мужей, отцов, без которых опустела земля, делились каждодневными заботами.

— Когда не стало сына, я сама начала невольно умирать. Однако потом я нашла в себе силы стоять за правду и делать все, чтобы люди в военной форме, защищая Родину, не становились «грузом 200». И мне приятно вершить общее дело вместе с людьми, в душах которых личное горе не затмило желание творить добро. Только человек, переживший потерю, знает, что это такое, и может поддержать страждущего. Одному жить нельзя, вместе горе поднять проще, — сказала в заключение встречи Валентина Коростелёва.

Сил вам телесных и душевных на многие лета, дорогие мамы. А еще — низкий поклон за вашу стойкость, самоотверженность, чуткость, доброту и сострадание.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Владимира Блинова