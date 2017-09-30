Концертные мероприятия государственного учреждения «Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь» на октябрь 2017 года

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Дата

проведения

 Наименование мероприятий
3 октября Концерт, посвященный 50-й годовщине со дня образования в/ч 01266.
13 октября Концерт для членов Комитета солдатских матерей и Ассоциации семей военнослужащих, погибших в Афганистане, «Память и долг», Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных вооруженных конфликтах, «Долг»,

театральный зал Драматического театра белорусской армии.
21 октября Концерт, посвященный 75-летию Северо-Западного оперативного командования, г. Борисов, городской Дворец культуры им. М. Горького.
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