В военном информационном агентстве «Ваяр», военных комиссариатах в Гродно и Слониме награждали победителей и лауреатов конкурса детских рисунков, приуроченного к совместному стратегическому учению «Запад‑2017»

Работы юных художников (они все опубликованы в «Белорусской военной газете. Во славу Родины» за 23 сентября) оценивались в двух возрастных категориях и четырех номинациях: «Солдатские будни», «Хочу в армии служить!», «Тяжело в учении, легко в бою» и «Армия будущего». Всего на адрес нашего военного информационного агентства прислали около 60 рисунков, выполненных в различной художественной технике. Среди участников были ребята из Минска, а также из Гродно, Слонима, Ошмян, Бобруйска, Узды и городского поселка Зельва.

Как справедливо отметила редколлегия во время церемонии награждения, тема армии для столь юного поколения все же немного сложна. Впрочем, проигравших в этом конкурсе не было и быть не могло — каждый ребенок старался и каждый рисунок по-своему хорош. А потому поощрительные призы получили все участники.

— Предстоящим маневрам уделялось серьезное внимание в СМИ — и судя по аудитории, посещавшей наш сайт, интерес был и у взрослых, и у детей. Оттого у нас и возник закономерный вопрос: совместное стратегическое учение, а главное — белорусская армия глазами детей — какие они? Об этом мы решили узнать и объявили конкурс рисунков «Наша армия сильна!», — рассказал об идее конкурса исполняющий обязанности начальника военного информационного агентства «Ваяр» полковник Игорь Кандраль. — Он проводился с целью активизации работы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи художественными средствами, повышения интереса к белорусской армии, к истории Великой ­Отечественной войны, а также формирования у детей представлений о военной службе, воинских традициях, уважительного отношения к ветеранам войны и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Благодарность за помощь в организации конкурса я хотел бы выразить Ленинской районной организационной структуре ДОСААФ и лично ведущему специалисту по идеологической, организационно­-массовой и спортивной работе Татьяне Драпей.

В конкурсе принимали участие мальчишки и девчонки до 12 лет, причем самому юному художнику — Ивану Агранову из Минска — всего три года. К слову, он победил в одной из номинаций в своей возрастной категории. На награждение в военное информационное агентство «Ваяр» малыш прибыл вместе с родителями.

Специальный приз получил и Тимофей Латушко из Минска за нарисованную бронемашину. Парню вручили сборную модель бронетехники и сувениры от агентства «Ваяр». Как отметила учитель столичной средней школы № 17 Марина Ганина, четвероклассник очень волновался перед конкурсом, старался изобразить на бумаге точную копию боевой машины, буквально линейкой вымерял детали танка с экрана телефона.

— Тимофей немного не укладывался в сроки специально отведенного для подготовки к конкурсу урока и переживал по этому поводу, — рассказала Марина Александровна. — Но мы разрешили ему сдать рисунок после выходных, и он принес настоящий шедевр… Конечно, он достоин спецприза — так старался!

Подобные мероприятия воспитывают у детей уважение к армии и гордость за свою страну с самого раннего возраста, а некоторым из них, возможно, помогают выбрать профессиональную военную стезю. Ведь дети, как известно, — наше будущее, именно от них зависит процветание нашей страны.

К слову, организаторы конкурса во время награждения заверили, что это не первый и не последний подобный конкурс. А значит, у детишек еще будет возможность проявить себя. Следите за новостями!

* * *

В конкурсе детских рисунков, посвященном недавнему ССУ «Запад‑2017» участвовали и трое юных жителей Гродно: Анастасия Бондарь, Екатерина Бакунова и Максим Борисов. Все они учатся в одном учреждении образования — средней школе № 38.

Памятные призы от имени организаторов конкурса детям вручил начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Гродненской области полковник Валерий Бутько. Он горячо поблагодарил учащихся за проявленный интерес к военной тематике и прекрасные работы.

— Условия конкурса мы разместили на нашем школьном сайте, дети откликнулись и приняли активное участие в этом мероприятии, — сообщил заместитель директора средней школы № 38 города Гродно по воспитательной работе Илья Хотим.

Все юные гродненцы стали победителями в двух номинациях конкурса в своих возрастных категориях. Прекрасный рисунок Анастасии Бондарь с изображением солдата-победителя времен Великой Отечественной войны, символизирующий преемственность поколений защитников нашего Отечества, украсил первую страницу субботнего номера «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» от 23 сентября с. г. Этим Анастасия была особенно горда.

— Я выросла в семье художников, мои родители Александр Гилярьевич и Светлана Васильевна работают преподавателями факультета искусств и дизайна Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы, — рассказала школьница. — Занимаюсь рисованием с детства, нравится изображать людей. Обычно я рисую простой медовой акварелью (недавно начала использовать и профессиональные краски) — но главное не то, чем рисуешь, а как рисуешь

Двенадцатилетняя Анастасия вместе с десятилетней Екатериной Бакуновой разделила лавры победителей в номинации «Солдатские будни» в возрастной категории от 8 до 12 лет. Екатерина учится в четвертом классе и увлекается рисованием уже три года. Посещает кружок рисования в центре внеклассной работы «Прамень».

— Как только узнала об этом конкурсе, сразу захотела принять в нем участие — тема показалась очень интересной, — поведала Екатерина. — Я не раз пробовала свои силы в различных творческих состязаниях, но победителем стала впервые.

А самому юному участнику конкурса из Гродно — Максиму Борисову — всего семь лет. Он учится в первом классе. Мальчик очень любит рисовать — и стал победителем нашего конкурса в номинации «Хочу в армии служить!» в возрастной категории от трех до семи лет.

У Максима большие творческие перспективы. И он хотел бы принять участие в конкурсе рисунков, посвященном столетнему юбилею белорусской армии, который был недавно объявлен.

Подполковник Александр Севенко, капитан Александр Иванов, Юлия Гончар, «Ваяр»