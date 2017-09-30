О диких криках озлобленья. Почему «отечественные» оппоненты власти питаются горчицей

«Запад‑2017» по праву стал мировым брендом — миллионы упоминаний в Глобальной сети. О Беларуси и ее Вооруженных Силах заговорили практически во всех уголках планеты. Главнокомандующим работа журналистов оценена как блестящая.

Разумеется, так называемые независимые СМИ попытались оспорить эту оценку — якобы «гигантская медиамашина госСМИ не сумела перекричать хоровые прогнозы оппонентов власти».

Но никто и не пытался «перекричать» оппонентов. Есть классические приемы имиджелогии, которые были успешно применены, заставив именно оппонентов власти вопить и пищать на самой высокой ноте…

Мы слышим звуки одобренья

Не в сладком ропоте хвалы,

А в диких криках озлобленья…

Республика Беларусь — свободная независимая страна, где предоставлены самые широкие права каждому для выражения мнений и взглядов. Достаточно познакомиться с блогосферой, не говоря о многочисленных «независимых» изданиях, интернет-форумах, где представлен самый широкий спектр мнений, к сожалению, часто выходящих за рамки элементарной политической корректности и культуры.

Относится это и к такой теме, как учения. На протяжении многих лет псевдоэкспертами (многие из них не имеют не то что военного образования, но даже не служили в армии) регулярно поднимаются одни и те же вопросы: о якобы нецелесообразности проведения совместных белорусско-российских учений, об их неподъемной стоимости, об угрозе для Беларуси как «нейтрального государства»… К сожалению, «эксперты» эти не знают, что Республика Беларусь не является нейтральным государством, так как незнакомы со статьей 18 Конституции и тем более с Концепцией национальной безопасности. Ежегодно на обращения граждан даются компетентные ответы.

Но в текущем году тема противодействия учению превратилась в полноценную информационную антиармейскую кампанию.

Причем инициаторов и организаторов соответствующих демаршей не интересуют аргументы. Им бесполезно объяснять, что такое национальная безопасность и национальные интересы для белорусского народа, что подавляющее большинство граждан страны безусловно поддерживает проведение учений, ибо в современных условиях особо актуальны слова, сказанные в начале прошлого века, — «можете не интересоваться войной, но тогда война заинтересуется вами…».

Не является для авторов этих кампаний важным также тот факт, что учения несопоставимо более крупных масштабов проводятся во многих странах, в том числе в государствах НАТО, непосредственно граничащих с Республикой Беларусь. Причем белорусская сторона не устраивает демаршей по поводу этих учений.

С конца августа кампания в связи с совместным учением приняла форму настоящей истерии. Причем в ней принимали участие даже субъекты, абсолютно противоположные по своим политическим убеждениям, например В. Некляев и А. Суздальцев. Если первый напрочь отрицает значимость военного сотрудничества с Россией, то второй еженедельно вбрасывал провокационную информацию, в том числе о якобы абсолютной неготовности белорусской стороны к учению. В совокупности же все это направлено на дискредитацию коалиционной военной политики Беларуси.

Что же делать, если официальная информация и реальные факты не воспринимаются устроителями соответствующих кампаний?

Остается одно — показать подлинный лик авторов соответствующих демаршей. А заодно еще раз рассказать о технологиях дестабилизации обстановки в обществе и мерах противодействия. Тем более это очень важно, так как нагнетание истерии весьма опасно для самих авторов антиармейских кампаний (пусть даже их число ничтожно). Об этом уже писала «Белорусская военная газета. Во славу Родины» [1], приводя в пример весьма печальный факт истории: 22 мая 1949 года с возгласом «Русские идут!» выбросился из окна 16‑го этажа военного госпиталя в Вашингтоне экс-министр обороны США Джеймс Форрестол (в США в ряде публикаций последние слова экс-министра звучат так: «Они уже здесь»).

Разумеется, до массового психоза в нашей стране дело никогда не дойдет. Белорусы — здоровая нация! Тем не менее общественность должна знать авторов политических истерик.

Кроме того, политические и психологические технологии дестабилизации общества, как всякое оружие, амбивалентны. Знание соответствующих технологий есть непременное условие успешного противостояния агрессии, в том числе информационной. Причем понимание данных технологий необходимо как специалистам в области национальной безопасности, так и самым широким слоям общественности. Ибо верно сказано: «Предупрежден — значит вооружен».

В частности, важно знание сущности технологий медиаманипулирования, в применении которых преуспели отдельные представители неких «независимых» структур.

Но и здесь есть способы минимизации последствий информационных атак против Беларуси. Кстати, в «Белорусской военной газете. Во славу Родины» несколько лет назад очень подробно раскрывался феномен управления сюжетными конструкциями в СМИ с целью минимизации последствий деструктивных информационных акций.

Можно привести в пример так называемое дело небезызвестного П. Шеремета («о мертвых или хорошо или ничего, кроме правды»). В середине 1990‑х дня не проходило, чтобы «независимые» СМИ (как в Беларуси, так и в России) не вбрасывали лозунги типа «Свободу узнику совести!» или «Шеремета в президенты!».

Но у Президента страны, как отмечали тогда ведущие аналитики, оказались отличные имиджмейкеры, которые использовали прием, который на языке специалистов назван «проход по краю» или «восстановление имиджа методом от обратного». Его суть в том, чтобы в определенных условиях заставить деструктивные СМИ «вопить на самой высокой ноте», что и было сделано, причем не нарушая даже буквы белорусского законодательства.

Ежедневно по российским телеканалам показывали суд шариата и убийства людей, а потом сюжеты об «узнике совести», хорошо упитанном и абсолютно здоровом, но находящемся в следственном изоляторе. Все это должно было ассоциироваться с лидером белорусского народа, якобы попирающим демократию.

Результаты же были совсем иными. Рейтинг Президента Республики Беларусь в российском социуме возрос многократно. О Беларуси заговорили как о стране, где есть настоящий народный лидер. «Нам бы такого!» — вот лозунг того времени в России. Разумеется, соответствующую кампанию псевдодемократические СМИ вынуждены были свернуть.

…Но что происходит сегодня в Беларуси?

Оппоненты власти в настоящее время, как и 20 лет назад, используя немалый информационный ресурс, пытаются привлечь внимание общественности (в том числе международной) к собственным авантюрным «проектам», осуществляя ежедневную критику политики руководства страны.

Соответствующая деятельность, разумеется, как и раньше, закончится полным крахом. Перманентные призывы к гражданскому неповиновению, вплоть до «майданизации» всей страны, собирают на митинги не более пары сотен людей, поведение которых укладывается в знаменитые строки классика:

Сколько их?

Куда их гонят?

И о чем так жалобно поют?

Домового ли хоронят?

Ведьму ль замуж выдают?»

На акцию «протеста» против учения 22 июня 2017 года собралось два десятка человек. А 8 сентября участников было не больше, учитывая, что собравшиеся были в основном представителями массмедиа…

Однако не следует приуменьшать опасность именно ежедневной вялотекущей антигосударственной риторики. Тем более что эта риторика дополняется периодическими всплесками громких заявлений даже официальных лиц отдельных стран.

Поэтому, как сказано выше, периодически следует показывать общественности подлинный лик авторов дестабилизации и их адептов, которые являются в «большой игре» даже не пешками, а самой доской, на которой разворачивается антигосударственное действо. Показывать, действуя, разумеется, строго в правовом поле.

Более того, вполне уместно осуществить также попытку педагогической коррекции разрушительного поведения отдельных авторов политических демаршей и антиармейских кампаний, ибо воспитывать никогда не рано и никогда не поздно. У выдающегося педагога А. С. Макаренко по этому поводу есть поучительный тезис: «Я сторонник активного воспитания, то есть хочу воспитать человека определенных качеств, и все делаю, все усилия свои направляю на то, чтобы достигнуть этой цели. Не беспокоиться о том, что «личность запищала», пускай пищит, но я буду добиваться своей цели».

Посмотрите, как сегодня «запищала личность» авторов антиармейских демаршей, причем запищала на самой высокой ноте. Именно взвешенная, спокойная открытая информационная политика государственных структур накануне и в ходе учения (без попыток «перекричать») сделала свое дело — оппоненты белорусской власти забились в истерике…

Управление сюжетными конструкциями дальше пошло в автоматическом режиме. Причем, кроме чисто коммуникативных целей (восстановления имиджа методом от обратного), идет и процесс перевоспитания авторов политических демаршей.

Кстати, материал о коррекции девиантного (отклоняющегося) поведения политического хулигана Суздальцева в свое время был размещен на страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины»[2].

Как кандидат педагогических наук я не мог отказать себе в попытке осуществить именно коррекцию разрушительного, провокационного и явно неадекватного политического поведения именно этого господина, который позиционируется как «главный специалист» по Беларуси. Применение метода «взрыва» в политической педагогике (доведение негативного поведения до абсурда) принесло поразительные результаты — Суздальцев находился в режиме молчания почти полгода.

Но коррекцию поведения необходимо периодически повторять. А то уже в текущем году Суздальцев сделал заявление о том, что к совместному учению белорусская армия якобы не готова, так как вся «техника разворована». Обманывает Суздальцев общественность!

К сожалению, Суздальцеву нельзя посоветовать брать пример с так называемого движения «Говори правду» (Некляев, Дмитриев и их соратники), коль скоро сами его активисты не очень-то ратуют за правду, периодически устраивая политические демарши, в том числе против учения. Кроме того, между Некляевым и Суздальцевым немало общего. Оба они являются «певцами коммунизма», были буквально обласканы в свое время Советской властью, именно в СССР сделав карьеры.

Например, именно В. Некляеву 30 лет назад доверили даже приветствовать ХXVII съезд КПСС от имени молодежи Белорусской ССР:

Плыви, страна —

Эпохи ледокол,

Греми в цехах,

Вставай в полях хлебами…

Говорят, что после этих взволнованно прочитанных строк сам генеральный секретарь ЦК КПСС вскочил и произнес яркий спич: «Вот она, наша коммунистическая молодежь — будущее СССР…». Впрочем, что и как было на том съезде, может рассказать сам В. Некляев. Ведь именно он ныне почетный символ движения, которому, по замыслу главных «игроков», вполне вероятно, суждено трансформироваться при определенных условиях в «министерство правды» (есть такое учреждение в знаменитом романе Оруэлла).

Не менее показателен пример самого Суздальцева. Оказывается, его «карьера» ученого сделана на основе диссертации на тему «Разработка Коммунистической партией США путей развития профсоюзного движения в 60‑е — 80‑е годы» (специальность 07.00.04 — история коммунистического и рабочего движения и национально-освободительных движений).

В Москве диссертацию Суздальцева не достать — не дадут. Но в Беларуси есть все. Ознакомление с диссертацией господина Суздальцева, защищенной в Высшей школе профсоюзного движения ВЦСПС имени Н. М. Шверника, повергло всех в величайшее смятение, так как содержание диссертации представляло собой бессистемный набор тезисов по поводу того, что «у американцев есть трудности в теоретической работе», «присутствуют элементы догматизма в определении новейших тенденций развития американского империализма»…

Интересен сам феномен трансформации взглядов «певцов коммунизма». Но главное в другом — уже выросло новое поколение воспитанных «певцами».

«Птенцы гнезда Некляева» не просто оперились, а превратились… Нет, конечно же, не в драконов, а скорее в птеродактилей (были такие летающие ящеры в юрском и меловом периодах). Превратились — и несопоставимо превзошли своих прародителей в злобности и агрессивности… Получился, так сказать, новый вид — «политтехнолог-птеродактиль».

Один из представителей нового поколения политтехнологов, воспитанных «певцами», — некто Андрей Дмитриев. Самое безобидное занятие подобных «специалистов» — забрасывать военное ведомство письмами по различным аспектам деятельности, начиная с проведения парадов войск в Минске и заканчивая требованиями о создании неких «общественных комиссий» для наблюдения за учением.

Но кто же их пустит на учение? Не преду­смотрено такое наблюдение законодательством. Для наблюдения приглашают военных профессионалов зарубежных стран. Таких наблюдателей, включая представителей дипкорпуса и различных международных организаций, на недавнем учении впервые было более 80 человек.

Что же касается несостоявшегося политтехнолога, который в свое время руководил предвыборным штабом того же Некляева, то приглашение его в качестве наблюдателя укладывалось бы в формулу известной пословицы: «Запустить козла в огород…». (Сразу же отмечу, что это не более чем пословица: лично я не считал и не считаю господина Дмитриева козлом…).

Кстати, по поводу предвыборного штаба Некляева и самого кандидата, которому была уготована незавидная роль в «большой игре», все подробно сказано в статье «Баран и котенок», опубликованной еще 19 октября 2010 года в «Белорусской военной газете. Во славу Родины».

Еще один представитель оппонентов власти накануне учения разместил в Интернете дюжину провокационных вопросов в связи с ССУ, начиная с вопроса: почему на белорусско-литовской границе строятся мосты?

Долго искали, где же эти мосты… И нашли. Действительно, один мост построен — причем на территории Литвы литовскими фирмами и за деньги литовского бюджета. Но при чем здесь Беларусь, Россия и совместное учение?

В текущем году пролито очень много слез по поводу государственного заказа Министерства обороны России на 2017 год по объему воинских перевозок на территорию Республики Беларусь и обратно в количестве четырех тысяч вагонов. Это подается как якобы непременная подготовка к оккупации Беларуси. Но такое количество вагонов — это примерно полторы мотострелковые дивизии. Соответственно, любой «военный деятель», который решился бы совершить акт агрессии и оккупации такими силами, непременно вошел бы в Книгу рекордов Гиннесса. Но не как военный, а как авантюрист. Об этом было подробно изложено в ходе брифингов официальных должностных лиц военного ведомства.

Господину Дмитриеву и его соратникам даются аргументированные ответы, приводятся конкретные факты. С этими фактами и аргументами, в частности, можно ознакомиться на сайте Министерства обороны…

Но аргументы авторами антиармейских кампаний не воспринимаются. Как говорится, «не в коня корм». Причем не потому, что Дмитриев и его коллеги не понимают, о чем идет речь. Дело в том, что сам Дмитриев, ратующий за то, чтобы «говорить правду», поведал всему миру, отвечая на вопрос «Белсата»: «Когда я лгу? Наверное, когда считаю, что любой другой подход принесет больше каких-то потерь…».

Как говорится, без комментариев.

Поэтому шума от Дмитриева и его соратников много.

Но ведь это просто превосходно. Если «личность пищит», значит, идет процесс перевоспитания, не говоря о том, что чем выше децибелы криков оппонентов, тем выше престиж государственных структур. Как у поэта: «Мы слышим звуки одобренья не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобленья…».

Тем не менее совет всем оппонентам: не надо говорить неправду, не надо претендовать на некое доминирование в гражданском обществе и не надо «питаться горчицей».

При чем здесь горчица?

У Бертольда Брехта есть соответствующий сюжет, пересказанный в свое время на страницах нашей военной газеты.

Один из высокопоставленных чиновников ведомства Геббельса тестирует своих подчиненных на предмет умения вести нацистскую пропаганду. «Господа! Вы должны научиться работать так, чтобы наши идеи — идеи Адольфа Гитлера — люди поглощали с величайшим удовольствием».

Далее чиновник предлагает тренироваться на… кошках! «Можете ли вы заставить кошку добровольно съесть горчицу? Попробуйте!». Первый же фашист хватает несчастное животное и пытается засунуть ей в пасть горчицу. Разумеется, ничего не получается — кошка убегает. То же самое повторяется в дальнейшем. И тогда сам чиновник легким движением руки мажет горчицей (извините за такую подробность…) задницу кошке, и та немедленно начинает слизывать горчицу. «Смотрите! Кошка сама ест горчицу! Все вы должны научиться так же работать, чтобы люди с удовольствием сами питались только нашей информацией!».

А теперь посмотрите на авторов антиармейских кампаний, которые с величайшим удовольствием слизывают горчицу с некого места, питаясь сами и одновременно распространяя соответствующую информацию по рецептам геббельсовского чиновника…

Так что дружеский совет Андрею Дмитриеву и его соратникам, как видимо, претендующим на престижные должности в «министерстве правды»: не надо питаться самим и пытаться кормить других горчицей…

Владимир Макаров

1 Подробнее см. Макаров В. М. «Они уже здесь!»//«Белорусская военная газета. Во славу Родины». — 26 августа. — 2014. — С. 1,3.

2 Макаров В. М. Перевоспитать политического проходимца Суздальцева. Опыт применения метода «взрыва» в политической педагогике//«Белорусская военная газета. Во славу Родины». — 15 января 2013. — С. 1, 3.