Неподалеку от Минска живет своей неспешной, размеренной жизнью деревня Корзуны. Поселение это довольно большое. Дворов в деревне около двухсот. А вот фамилий и с десяток не наберется. Все здесь каждому родня.

На протяжении столетий женщины растили детей, хлопотали в поле и по хозяйству. Мужчины обрабатывали окрестные земли, выращивали хлеб. А в лихие годины вражеских нашествий они, не щадя живота своего, защищали родное Отечество. Кто-то возвращался после кровавых битв к родному порогу. Кому-то суждено было сложить свою голову на бранном поле. Принести жизнь на алтарь войны.

Войн же на белорусской земле — перекрестке европейских дорог — всегда было в избытке. Последняя, опалившая нашу землю Великая Отечественная, — оказалась самой жестокой и кровопролитной. В ее огне сгорело 30 уроженцев деревни. Всех их поименно увековечили на стенах небольшой часовни, которая не так давно вознесла свои кресты в небо над Корзунами.

Сооружали ее всем миром в честь Августовской иконы Божией Матери. Иконы уникальной, редкой, малоизвестной.

Пожалуй, трудно найти изображение Богородицы, столь тесно связанное с историей славянского воинства. Возникла она в годы Первой мировой войны после чудесного явления Божьей Матери русскими воинам.

Случилось это стылой сентябрьской ночью 1914 года. В районе местечка Августов отряд русских солдат и казаков попал в окружение. Впереди их ждала либо смерть, либо позорный мучительный плен. В отчаянии окруженцы уже было опустили руки, смирившись со своей незавидной судьбой. Истово верующие стали молиться, призывая в помощь высшие небесные силы.

Вдруг около полуночи в небе зажглась сияющая звезда. Ее свет с каждой минутой становился сильнее и ярче. Пораженное воинство, затаив дыхание, не сводило со светила изумленных глаз. Спустя некоторое время вместо звезды в небе появилась Дева Мария с Сыном Божиим на руках. От ее теплого светлого взгляда тревога попавших в западню людей улеглась и растаяла.

Богородица с добротой взирала на них с небес и правой рукой указывала в сторону городка Августов.

Сотни солдат и офицеров замерли в изумлении, неотрывно следили они за святым явлением, излучающим чистый струящийся свет. Прошло около получаса, прежде чем образ Девы растворился в воздухе. И тогда на ее месте засиял крест. Вскоре все исчезло.

На рассвете отряд последовал в указанном Богородицей направлении и вышел без потерь из вражеского кольца. Случай этот неоднократно описан в мемуарах тех, кто благодаря этому явлению вырвался из смертельного капкана.

История дошла до Николая II. И уже в 1916 году по благословению митрополита Московского Макария (Невского) была написана икона…

…А сегодня под сенью этой иконы в Корзунах поминают тех, кто не возвратился с полей Великой Отечественной войны. На двух мемориальных плитах высечены даты жизни, воинские звания, имена погибших и пропавших без вести односельчан. Символично, что многие из них встретили свой последний час в лесах у небольшого польского городка… Августово. Того самого, в окрестностях которого произошло чудесное явление.

Инициировал строительство часовни, подняв людей на великое дело, архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан, в миру Игорь Петрович Корзун — уроженец деревни Корзуны. Имя его деда Василия Николаевича Шидловского, канувшего в омуте той страшной войны, среди прочих других увековечено на плитах памяти. На каждого собраны уникальные документы. Благодаря усилиям архиепископа и сплотившихся вокруг него неравнодушных людей по крупицам собраны сведения о местах и обстоятельствах гибели упомянутых в списке памяти воинов: даты, схемы мест захоронений, наградные листы…

— В Евангели от ­Иоанна есть заветные слова: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя», — говорит архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. — Благодарная память потомков попирает смерть. Память о погибших воинах священна вдвойне. О тех, кто отдал свою жизнь за Веру и Отечество на бранном поле. Мы должны сохранить их имена, донести их до потомков.

О проделанной уникальной поисковой работе и вырванных из небытия трагических и героических страницах солдатских судеб уроженцев этой белорусской деревни мы расскажем в одном из номеров журнала «Армия».

Лариса Кучерова, «Ваяр», фото Ирины Малиновской