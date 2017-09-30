Позвоните родителям!

Старость не может быть счастьем. Старость может быть лишь покоем или бедой. Покоем она становится тогда, когда ее уважают. Бедой ее делают забвение и одиночество.

В. А. Сухомлинский

Старость… Порой мы боимся этого слова и всего того, что с ним связано. Но почему-то ведем себя так, словно нас никогда не коснется это время жизни.

Человеку отведено не так уж много. Стоит подумать о том, что через какой-то промежуток времени каждый из нас предстанет перед лицом седой старости. А в эти годы человек видит далеко, хочет сделать многое, но может уже мало. И оттого остро переживает неудачи, отчетливо осознает немощь, болезненно воспринимает обиды, не хочет и не может признать себя побежденным. Мы же, дети и внуки, подчас не умеем и не хотим понять, как непросто нашим родителям, дедушкам и бабушкам приспосабливаться к новой жизни, что и приводит к семейным разногласиям.

Если у детей все хорошее еще впереди — рядом находятся отец и мать, готовые помочь и подсказать, выбрать в жизни правильное направление, то пожилых людей можно сравнить с желтым осенним листом, брошенным порывом ветра на произвол судьбы и обреченным на падение…

Важно почитать отца и мать, любить их, быть к ним почтительными, помогать им в труде, заботиться о них, особенно во время болезни… И в старости, и после смерти.

Старость — это одухотворенная работа души, и в этом основная ее отрада. О стариках говорят так: они слабее ребенка. Наверное, это потому, что они, выходя на финишную прямую существования в мире земном, прожившие долгие годы для детей своих, остаются в одиночестве, даже имея своих кровинушек. Случается, как в известной рекламе про птенцов: они вырастают — забывают своих родителей… А вы их помните?

Почему мы должны напоминать себе о том, что мы вовсе не птицы и что помнить и чтить своих родителей — наш вековечный долг, даже если мы давно уже вылетели из родного гнезда? Вот и сидят забытые старички, боятся представить себе, как сложится их жизнь в дальнейшем… И чтобы хоть как-то оставаться на плаву, предаются воспоминаниям, ищут собеседников, которым могли бы открыть душу.

Наверное, так уж устроен человек, что ко всему можно привыкнуть, приспособиться, но к страданиям — невозможно!.. Старость порой заполнена болезнями, безысходностью, страданиями. А чтобы скрыть остаток их жизненного пути, нужно совсем мало: чтобы пожилых людей выслушали, поговорили с ними по душам, чтобы не забывали и навещали чаще — тогда их жизнь станет совсем иной.

Об этом нужно помнить всем, кто молод и полон сил, ведь придет время — и они точно так же будут нуждаться в сердечности, поддержке и помощи. На этом держится мир. И ни для кого не секрет, что по отношению к старикам можно судить о духовности не только окружающих их людей, но и общества в целом.

…Позвоните родителям! Они ждут вашего звонка.

Валерий Василевский, г. п. Глуск