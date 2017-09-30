С высоко поднятой головой

Борисовский БАТЭ дал бой легендарному лондонскому «Арсеналу»

Этого матча с нетерпением ждали тысячи любителей футбола со всей Беларуси. Ждали больше месяца — с того самого дня, когда волей жребия нашему чемпиону в соперники по групповому этапу Лиги Европы достался «Арсенал». Не только потому, что в Беларусь должен был приехать самый статусный и титулованный участник турнира. Лондонские «канониры» — одна из наиболее почитаемых и популярных зарубежных команд в нашей стране. Именно за «Арсенал» в свое время играл в финале Лиги чемпионов наш Александр Глеб…

Стоит ли удивляться, что на «Борисов‑Арене» вечером четверга был установлен новый рекорд посещаемости стадиона. На матче присутствовали 13.136 зрителей. Около четырех сотен из них — фанаты «Арсенала» из разных уголков мира. Но, вопреки опасениям, более организованные болельщики «канониров» не смогли перекричать поклонников хозяев. «Борисов‑Арена» неистово поддерживала хозяев поля.

Шикарную атмосферу на трибунах в этот футбольный вечер гармонично дополняло и происходящее на поле. Команды выдали захватывающую игру с обилием голов и опасных моментов. Как и ожидалось, в Беларусь не прилетел ряд ключевых игроков «Арсенала», включая главных звезд — Месута Озила и Алексиса Санчеса. Тем не менее в стартовом составе гостей нашлось место немалому количеству футболистов с мировым именем. И на бумаге шансы «канониров» по-прежнему были выше.

Но сдаваться без боя игроки БАТЭ не собирались. С первых минут борисовчане пытались играть против звездных соперников в свой футбол — дорожили мячом, переходили в атаку при первой возможности. И даже первыми распечатали нули в графе «Удары по воротам». Однако разница в классе игроков давала о себе знать. На атаки БАТЭ гости отвечали не менее убедительно и куда более остро. К середине первого тайма на табло горели цифры 0:3. И если первый гол Тео Уолкотта стал результатом изящной комбинации «Арсенала», то два следующих взятия ворот были следствием индивидуальных ошибок «желто-синих».

Когда Роб Холдинг забил в ворота Дениса Щербицкого третий мяч, казалось, игра сделана. Но у борисовчан было на этот счет другое мнение. Совсем скоро отставание в счете сократил Мирко Иванич, к слову, проведший за БАТЭ очередной блестящий матч. А приунывших болельщиков очень своевременно подбодрил диктор «Борисов‑Арены» Константин Каверин. «Давайте просто будем получать удовольствие от футбола», — прозвучало под сводами стадиона.

Призыву шоумена вняли не только зрители, но и игроки. В оставшиеся 60 минут матча команды устроили настоящий футбольный праздник — с обилием красивых комбинаций, острых моментов, обидных промахов, потрясающих вратарских сэйвов и многого другого.

Примечательно, что концовка встречи проходила с явным преимуществом команды из Беларуси. Остается только жалеть, что забить во втором тайме борисовчанам удалось лишь однажды (Михаил Гордейчук оказался первым на добивании). Ну и пожурить арбитра матча Даниэля Стефански, назначившего в ворота БАТЭ довольно спорный пенальти. Кто знает, чем бы закончилась встреча, не забей Оливье Жиру с 11‑метровой отметки свой 100‑й гол за «Арсенал»…

Но футбол не терпит сослагательного наклонения. Итог встречи — 2:4 в пользу «Арсенала». БАТЭ продолжает турнирный путь в групповом этапе Лиги Европы с одним очком в копилке, но с высоко поднятой головой.

Слово главным тренерам Александр Ермакович (БАТЭ):

— Конечно, мы надеялись на другую игру и другой результат. Но начало получилось ужасным — 0:3 к 26‑й минуте. Для такой команды, как «Арсенал», это очень большая фора. Благодарен ребятам, что нам удалось сохранить лицо, показать, что на поле была команда. Думаю, после перерыва доставили болельщикам удовольствие своей игрой. Мы рисковали, шли большими силами вперед, забили два мяча и могли бы отличиться еще.

Многое теперь будет зависеть от ближайших встреч с немецким «Кельном». После матчей дома и в гостях будут видны все расклады в группе.

Арсен Венгер («Арсенал»):

— Сегодня у нас была экспериментальная команда. На поле оказались и опытные игроки, и молодежь. Мне понравилось, как они взаимодействовали. 65 минут наша команда неплохо держала темп, потом ребята немного подсели. Но должен отметить и игру соперника — БАТЭ показал довольно связную игру, и нам было непросто. Так что в целом я доволен результатом.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото Олега Некало