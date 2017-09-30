Снайперы эфира

Завтра свое 55‑летие отмечает в/ч 32404. Она единственная в своем роде в Вооруженных Силах Республики Беларусь — и своему особому статусу соответствует полностью.

— Для многих, кто знаком со спецификой нашей службы, даже стажировка у нас — уже своеобразный знак качества, — отметил командир воинской части подполковник Сергей Реут. — Здесь все стремятся добиться максимального результата. Вся техника, состоящая у нас на вооружении, довольно сложная, к ее эксплуатации допускаются самые подготовленные военнослужащие.

Сергей Иванович подчеркнул, что уходящий учебный год для в/ч 32404 был насыщен мероприятиями боевой подготовки. Ее военнослужащие традиционно показали высокий профессионализм.

В мае нынешнего года подразделения воинской части принимали участие в совместном специальном учении со специалистами радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. В ходе выполнения задач по предназначению подразделениям противодействовали диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Стоит отметить, что по итогам соревнований среди воинских частей и подразделений радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Республики Беларусь на звание лучшего специалиста по полевой выучке трое офицеров в/ч 32404 заняли первые места. Среди командиров батальонов не было равных майору Константину Юдину, среди командиров рот — капитану Андрею Оленникову, а среди командиров взводов — младшему лейтенанту Алексею Дорашкевичу.

Особое внимание в воинской части уделяется молодым офицерам. Они приходят сюда в большинстве своем после окончания Военной академии и военного факультета в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. За каждым из лейтенантов для скорейшей их адаптации закрепляют опытных офицеров.

— Специфика нашей службы в том, что обучить для нее по-настоящему грамотного специалиста — тем более офицера — достаточно сложно, — пояснил подполковник Сергей Реут. — Учиться нужно не один год, и после окончания военного вуза процесс этот не заканчивается. Главное, что у многих из лейтенантов, пришедших к нам в часть, есть осознанное стремление служить на совесть. Всячески помогаем им в становлении. Семейным помогли трудоустроить супруг, определить детей в садик. И с жильем проблем нет. В части на балансе есть общежитие, места в нем получили все желающие.

Практически все военнослужащие срочной службы, которые призваны в армейский строй операторами, имеют родственное образование или образование, связанное с эксплуатацией радиоэлектронных средств, — те люди, которые умеют работать с компьютерными технологиями.

— В своих подчиненных я уверен, — резюмировал командир в/ч 32404 подполковник Сергей Реут. — Знаю точно: не подведут. Коллектив у нас сплоченный, достойно выполняет поставленные задачи в любых условиях.

Майор Денис Писаренко, «Ваяр»