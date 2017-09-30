«Учитель – профессия дальнего действия. Главная на Земле»

Школьные учителя — какие они были в нашей жизни? Честные и справедливые, добрые и строгие. Кого-то мы искренне любили и до сих пор помним их уроки. А чьи-то лица стерлись из памяти, хотя они тоже отдавали нам, ученикам, свои знания, свои сердца.

Меняются времена, меняются подходы к подаче знаний. Но какие бы методы ни открывали, какое бы оборудование ни привозили в класс — пусть доску с мелом, пусть киноаппарат или телевизор, пусть даже обучающую машину, главным, вечным и неизменным остается в школе Учитель.

29 сентября 1965 года. Именно в тот день был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении первого воскресенья октября Днем учителя.

Многие из стран бывшего Союза в числе прочих ста государств после основания

ЮНЕСКО Международного праздника работников образования (5 октября) также стали чествовать учителей в этот день. Кстати, впервые эту дату обозначили в столице Франции, в Париже. 5 октября 1966 года там провели конференцию — и учредили Всемирный день учителя.

В нашей республике праздник мудрости, знаний, труда празднуют в первое воскресенье октября. А как же в других странах?..

Китай: 10 сентября

День учителя имеет очень символическое значение. Он отмечается 10 сентября с 1989 года. Этот праздник придумали для того, чтобы вернуть интеллектуальному труду престиж, утраченный в годы культурной революции.

Аргентина: 11 сентября

Дата эта является почти национальным праздником. В каждом учебном заведении — выходной день. Аргентинцы не только радуются, но и печалятся, ведь 11 сентября — это еще и день памяти Доминго Фаустино Сармьенто, одного из самых великих правителей южноамериканского государства. Доминго поспособствовал активному развитию Аргентины, проводя реформы в образовательной сфере, создавая школы, посвященные военной, морской специальностям, агрономии и лесному хозяйству.

Индия: 5 сентября

Дата является днем рождения Сарвепалли Радхакришнана — мыслителя и ученого. Сарвепалли был академическим философом, он поспособствовал успешному проведению школьных уроков и созданию наилучших основ для образования граждан. Многие образовательные учреждения Индии предлагают менять местами учителей и учеников, организовывать специальные уроки истории для почтения памяти второго президента страны.

США: каждый вторник первой полной недели мая

В 1944 году у учителя из Арканзаса появилась идея создания праздника для учителей. Он отстаивал ее в среде политиков, настаивал на национальном празднике, чтобы отблагодарить учителей за трудоемкую работу. Написал письмо Элеоноре Рузвельт, изложив идею праздника, — и та убедила 81‑й конгресс утвердить Национальный День Учителя (National Teacher Day), который узаконили с 1980 года. В течение ряда лет День учителя праздновался в марте, но в 1985 году Национальная образовательная ассоциация приняла решение изменить дату праздника на первый вторник в течение первой полной недели мая. Эта неделя также была названа в честь учителей.

Австралия: последняя пятница октября

День учителя в этой стране — по-настоящему шумное событие. В честь праздника на улицы выходят карнавальные шествия, австралийцы отправляются с семьями за город и в парки. Вечером же наступает пора по-настоящему волшебных зрелищ в виде фейерверк-шоу и салютов. Кстати, австралийцы — настоящие пироманы: в правительстве страны даже существует такая необычная должность — «министр фейерверков и огня».

Иран: 2 мая

День учителя был учрежден в знак памяти о аятолле Мортази Мотаххари. Он — знаменитый писатель и учитель — был казнен 2 мая 1980 года. В этот день в знак уважения и почитания священной профессии все дети Ирана приносят цветы учителям и поздравляют их с праздником.

Польша: 14 октября

Лучший подарок преподавателю, по мнению жителей этой страны, — отдых. И поэтому в этот день польские учителя со спокойной душой могут выспаться, ведь у них выходной.

Литва: 5 октября

В День учителя в этой стране ученикам предоставляется возможность больше понять и узнать о преподавательской профессии. Согласно традиции, учителя не должны в этот праздничный день вести занятия, вместо них за кафедру вступают ученики старших классов. Этот эксперимент стал очень полезен для обеих сторон: и преподаватели, и дети могут побывать по другую сторону класса.

Таиланд: 16 января

Эта дата была закреплена за Днем учителя согласно распоряжению правительства от 21 ноября 1956 года. Впервые праздник в Таиланде прошел в 1957 году, позже он был признан официальным выходным во всех школах страны.

Чили: 16 октября

Сначала педагоги отмечали профессиональный праздник 11 сентября. Затем дату торжеств официально перенесли на 10 декабря, потому что именно в этот день в 1945 году чилийская учительница и поэтесса Габриэла Мистраль получила первую в стране Нобелевскую премию по литературе. Чилийцы неспроста посвятили ей этот день, ведь в «Молитве учительницы» Мистраль писала: «Господь!.. Дай мне единственную любовь — к моей школе». Но спустя всего два года чилийский День учителя вновь был перенесен — теперь на 16 октября, день основания Ассоциации учителей Чили.

Чехия: 28 марта

Праздник выпадает на день рождения выдающегося земляка — педагога Яна Амоса Коменского, автора классно-урочной системы. В этот день подводят итоги ежегодного конкурса «Золотой Амос», по итогам которого в этой стране выбирают Учителя года.

Греция: 30 января

День учителя отмечают здесь в праздник трех святителей — Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

Мексика: 15 мая

Согласно красивой легенде, ежегодно 15 мая студенты старого учителя Исидора из города Сан-Луис-Потоси собирались для того, чтобы отпраздновать его день рождения. День рождения учителя приходился на день памяти святого, в честь которого его и назвали по христианской традиции, — святого Исидора Мадридского (Исидора Батрака).

Бразилия: 15 октября

История праздника такова: 15 октября 1827 года, в день святой Терезы, во времена правления императора Педро I был впервые издан указ об элементарном образовании в Бразилии, и в нем было сказано, что города, деревни, любые населенные пункты должны иметь школу для первичного обу­чения азбуке. Но многие положения этого документа, к сожалению, так и оставались на бумаге в течение 120 лет. Первый раз День учителя был отпразднован только в 1947 году. В городе Сан-Паулу в маленькой школе в течение долгого учебного семестра (с 1 июня по 15 декабря) существовало прежде всего 10 отпускных дней. И несколько преподавателей загорелись идеей организации еще одного выходного дня в процессе обучения. Профессор предложил дату 15 октября: было решено, что в этот день учителя и ученики принесут домашнюю выпечку, чтобы устроить небольшой школьный праздник, — он и был успешно организован вместе с учителями.

Великобритания: 5 октября

День учителя отмечают здесь традиционным чаепитием, при этом принято дарить учителям баночку ароматного английского чая. Эта традиция восходит к временам королевы Виктории. Юная королева любила читать книжки за чашкой чая, приводя в отчаяние наставников… Возглавив империю, Виктория сделала свою привычку придворной модой и повелела подавать чай в библиотеках — для лучшего усвоения знаний. «Набирайся знаний в школе за книжкой, а ума — дома за чашкой чая», — гласит английская поговорка тех лет.

Подготовила подполковник Елена Затирка, «Ваяр»