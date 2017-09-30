Ваш скромный труд цены не знает…

Ирина Арефьева, несмотря на то что родилась в первый день весны, лирике жизни предпочитает точные науки, в частности — математику. С 2009 года она работает учителем математики в Минском суворовском военном училище, а общий ее педагогический стаж — 21 год, вдобавок Ирина Глебовна издала около 20 книг — в их числе учебник по алгебре для 7‑го класса, по которому учатся школьники нашей республики.

О математике

Моя собеседница окончила среднюю школу № 3 города Борисова с золотой медалью. Во многом на выбор будущей профессии школьницы повлияла ее учительница математики Тамара Александровна Лисс. Да и бабушка девочки была учительницей (правда, русского языка и литературы), человеком целе­устремленным, влюбленным в свое дело. Ирина Глебовна припомнила, что когда бабушка уходила на пенсию, к ней пришли ученики и просили остаться — настолько любили ее как педагога.

— А почему же именно математика? — спросил я.

— Математика мне всегда нравилась. В начальных классах любила считать, решать задачки, когда стала постарше — анализировать, делать выводы, участвовала в олимпиадах различного уровня. Не таких, как сейчас — в интернет-олимпиадах, а в настоящих, когда можно поездить, познакомиться с другими людьми. Да и в целом я люблю учиться, открывать для себя что-то новое и интересное, читаю много литературы — в большинстве своем предметной.

В 1991 году моя собеседница окончила факультет прикладной математики Белорусского государственного университета, причем с отличием. Затем были годы практики, немало публикаций и книг…

Особо Ирина Глебовна гордится своей книгой «Пособие-репетитор», пособием для факультативных занятий и сборником контрольных работ. Ну и, конечно, одним из самых серьезных ее достижений можно считать учебник по алгебре для 7‑го класса, который моя собеседница написала в соавторстве с Ольгой Пирютко, доцентом кафедры математики и методики преподавания математики БГПУ имени Максима Танка. Они в тандеме выиграли соответствующий конкурс, причем на победу (чей учебник увидит свет) претендовали шесть авторов.

— Когда мы с коллегой создавали этот учебник по алгебре, что-то кардинально переделать не могли. Да и не нужно это было — ведь подходы к изучению математики сложились классические. Но при этом мы постарались адаптировать материал к современным реалиям, сделать задачи более понятными для детей, обозначить реальные жизненные сюжеты. Например, мои суворовцы после задачки о скидках в магазине сразу же побежали проверять — как они действуют. Есть задачки и о проездных документах…

Я, человек уже далекий от алгебры, все равно с удовольствием полистал новенький учебник. И… позавидовал современным ученикам. Жаль, что в мои школьные годы таких учебников не было. О чем речь? Например, о подаче материала: таблицы, выделения другим цветом, большой шрифт, доступность и простота изложения. Что уж тут говорить, когда в это учебное пособие включены даже задачи со спичками, которые в мое время публиковались в познавательных журналах.

Алгебра. 7‑й класс. Формулы сокращенного умножения, степени, линейные уравнения, неравенства, системы уравнения… Красота, да и только! В конце каждой главы — задачи, которые опираются на научные факты и личный опыт, исследовательские задания (ученики могут выполнять их в группах вместе с одноклассниками), тесты для самооценки.

А еще я узнал о том, что современные школьники уже не проходят интегралы. Везет же им!..

— Так или иначе, а математика — это стабильный предмет. Я даже кадетам говорю: «Все меняется — математика вечна», — резюмировала моя собеседница.

К слову, педагог нашего СВУ Ирина Арефьева является одним из авторов сборника задач для выпускного экзамена по математике в 9‑м и 11‑м классах. Уровень чувствуете?..

О суворовцах

В Минское СВУ Ирина Глебовна пришла восемь лет назад. И ни разу не пожалела об этом.

— Быть учителем у суворовцев — это очень здорово, — призналась собеседница. — Они ведь все воспитанные, дисциплинированные, внимательные: люди в погонах, считай… Поэтому ни о каком баловстве или просто отвлечении на уроке не может быть и речи. На наших занятиях всегда тишина и порядок. С другой стороны, обучать кадет намного ответственнее. У них меньше возможностей получать дополнительные знания за пределами училища (я говорю о помощи родителей или репетиторов), поэтому все, что я даю во время уроков, они и имеют на выходе. Сразу виден обратный эффект.

Ирина Глебовна если видит, что тот или иной мальчик не успевает за остальными в плане усвоения материала, помогает ему на дополнительных факультативных занятиях. И ей нравится то, что все без исключения пареньки — любознательные, тянутся к новой информации. К слову, в этом году моя собеседница взяла очередной набор — семиклассников, которых будет вести до выпуска.

Как любой учитель, Ирина Арефьева, конечно же, гордится многими своими воспитанниками. Среди прочих она упомянула в беседе суворовцев‑выпускников Сергея Трубчика и Владислава Шолохова: окончив МСВУ с золотой медалью, они поступили на факультет прикладной математики Белорусского государственного университета. Его в свое время окончила и сама Ирина Глебовна.

— На днях Владислав заходил к нам в гости, в училище. И меня не забыл — поблагодарил за науку. А еще сказал о БГУ так: «Учиться там сложно, но очень интересно!». Это ли не главное — чтобы был интерес…

О личном

В личной жизни у Ирины Глебовны тоже все сложилось. В 1989 году она встретила интеллигентного молодого человека — Евгений работал экономистом. Нахлынули чувства. Через определенное время они поженились, родилась дочь Оленька. Потом в семье появился сын Сашенька.

Сейчас Ольге 27, она выбрала свою дорогу в жизни — в сфере гуманитарного права. А Александр нашел себя в актуальном ныне мире IT-технологий.

— Скажите, а когда дети ходили в школу, вы за них домашнее задание по математике делали? Когда в доме есть профессионал, почему бы этим и не воспользоваться… — с улыбкой поинтересовался я у учителя.

— Ну что вы… Они у меня самостоятельные, учились сами. Если что-то конкретное не понимали, тогда уже обращались за помощью — но это редко было, — тоже улыбаясь, ответила собеседница. — А я не навязывала себя. И профессию свою не навязывала, и учиться только на отлично не заставляла. Каждому свое — лишь бы человек вырос хорошим.

Когда Ирина Глебовна призналась, что работа над собой и работа над очередными книгами занимает все ее свободное время, я понял, что про досуговые увлечения учителя спрашивать глупо. По сути, математика и есть самое главное ее увлечение. Она так и сказала:

— Математика буквально вытеснила все остальное.

— А она вам случайно не снится?

— Вы знаете, порой и снится… Какая-нибудь очередная задачка, бывает, выдергивает из сна.

Это к тому, что в данный момент Ирина Глебовна работает над очередными учебниками — по алгебре для 8‑го и 9‑го классов. Сколько времени занимает работа над одной книгой, собеседница попросила не спрашивать — уж больно все это индивидуально и по-разному. Призналась только, что старается каждый раз подходить к делу ответственно. И с душой. Которую она щедро вкладывает в математику.

Подполковник Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской

Наша справка

Профессиональные и творческие достижения педагога Минского СВУ И. Г. Арефьевой

В 2008 году получила высшую квалификационную категорию, в том же году — грант Мингорисполкома.

С 2005 года — постоянный рецензент Центра учебной книги Национального института образования Республики Беларусь (написаны рецензии на более чем 30 учебных пособий, методическую и дидактическую литературу для учителей и учащихся, пособия для абитуриентов).

С января 2009 года включена в состав секции по учебному предмету «Математика» Научно-методического совета Министерства образования Республики Беларусь.