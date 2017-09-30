Все работы – заметные

В белорусской столице открылся VII Международный форум театрального искусства ТЕАRТ, ставший одним из самых популярных и востребованных как среди театральных деятелей, так и в большой зрительской аудитории. В этом году в его программе 19 постановок самых разных жанров, которые представлены театрами из Беларуси, России, Германии, Латвии, Италии, Словении и Кыргызстана. ТЕАRТ — это и международная программа, и спектакли театров — лауреатов и номинантов знаменитой российской театральной премии «Золотая маска», это показы белорусского шоукейса Belarus Open — уникальной программы, собравшей лучшие белорусские театральные постановки последних двух лет в один «багаж». Это и «Школа ТЕАRТа» — образовательный проект, состоящий из лекций и открытых дискуссий театроведов, культурологов, историков театра, мастер-классы режиссеров, композиторов, хореографов…

Первой столичный зритель увидел комедию без слов Николая Гоголя «Женитьба» в постановке Сергея Землянского. В лиепайском театре спектакль считается самым сильным в этом сезоне. И закроется театральный форум горькой комедией без слов «Пансион Belvedere», поставленной в Белорусском государственном театре кукол итальянским актером и режиссером Маттео Спьяцци.

А накануне международного форума театрального искусства в кинотеатре «Москва» для поклонников балета состоялась белорусская премьера танцевальной драмы «Полина, станцевать свою жизнь», снятая известным французским танцором и хореографом Анжеленом Прельжокажем, с которым при поддержке посольства Франции в Минске и Французского института в Париже была организована творческая встреча. Этот фильм рассказывает об истории русской балерины, которая уезжает во Францию, чтобы посвятить себя современному танцу.

Минчане увидят спектакль «Иванов» московского Театра Наций в постановке одного из самых необычных режиссеров современного российского театра — Тимофея Кулябина. Он переосмысливает и интерпретирует первую чеховскую пьесу на современный лад. Играть для искушенного белорусского зрителя будут народный артист России Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова.

Думается, что не оставит зрителей равнодушными еще одна чеховская драма «Чайка», которую привезли в Минск артисты Гродненского областного театра кукол.

Не останется без внимания и белорусская литературная классика. Так, спектакль «Синяя-синяя» по мотивам рассказа Владимира Короткевича с незабываемыми строками «…I трэба ратаваць казку, пакуль яна казка, а не пустыня» подарит минчанам Могилевский областной театр кукол.

Фестиваль замечателен тем, что о новых театральных постановках из других стран мира жители белорусской столицы могут узнать, посетив знакомые столичные театры, в которых будут показаны интересные и необычные фестивальные спектакли. В Центральном Доме офицеров будет показана гомеровская «Илиада».

На состоявшейся для журналистов пресс-конфе­ренции директор Международного форума театрального искусства ТЕАRТ Анжелика Крашевская сказала, что в нынешнем году программа театрального форума сформирована из разножанровых спектаклей для разной публики и, несмотря на то что спектаклей в программе меньше, чем в прошлые годы, в новом ТЕАRТе все работы — заметные, и в программе фестиваля — лучшие спектакли белорусского и зарубежного театра, самые громкие имена и актеров, и режиссеров.

Ирина Бурак, фото автора