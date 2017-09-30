«Жёлто-красная листва объявила: вот и осень»

В сегодняшнем выпуске «Поэтической страницы» собраны стихотворения, посвященные сентябрьским событиям, Дню города и, конечно же, осенней поре.

Откроют выпуск стихотворения одного из наших постоянных авторов — Николая Шашкова, посвященные юбилею нашей столицы.

Минск

Дата рожденья? —

ни слова о том,

Будто того летописец хотел,

Чтоб археолог

с лопатой-шестом

В девять столетий

барьер одолел.

Глухо сквозь толщу

доносится даль.

Мнится былое:

как детинец-град,

Неотразимый встречая удар,

Омутом черного дыма объят,

Слезы и празднества —

колокола,

Колокола —

наважденье и страх,

Неудержимо церквей купола

Тенью дрожат на убогих домах,

Тот перекресток

кровавых путей,

Где возрождаться

и снова сгорать…

Кто твой родитель? —

Огонь твой отец.

Мать кто родная? —

Земля твоя мать.

Вновь возрождался.

В труде, как в боях,

Не убоялся… Спасибо судьбе.

Не от тебя ли

потребность моя

Во всеуслышанье петь о тебе.

Не от того ли такая стезя

От колыбели

до нынешних лет:

И задержаться

на прошлом нельзя,

И настоящее преодолеть…

Мой город

Ты — весь поэзия — мой город,

Во всем изяществе своем.

И даже в вынужденном горе

Тех потрясений, тех времен.

Поэзия — как ты — земная,

Молчит о том, чего не знает

Душа, звучит о том, что есть,

За это — как тебе — ей честь.

— Спасибо, — повторяю снова, —

За то, что суждено иметь

Душе, за жизнь,

любовь, за слово,

За все, что побеждает смерть.

Свой стих городу Минску адресовал еще один наш автор — Пётр Новожилов.

Минская рапсодия

Как на Свислочь-реке,

На виду стольный град,

В голубом далеке

Небоскребов парад.

Воплощенье мечты

Поколений, богов,

Патриарши черты

Без крушенья основ!

По предместью дома

С красным колером крыш,

Приглашает корчма

В хлебосольную тишь.

Остров светлых надежд

Чудным айсбергом мил,

На нем нет белых веж,

Гнезда бусел не свил.

Здесь часовня стоит

Негасимой свечой,

Приснопамятный скит

Евфросиньи святой.

В дымке звездный отель,

Фешенебельный вид,

Явно видно отсель —

Он туристов манит.

Вот дворец, что трамплин,

Облаченный в бетон,

До спортивных вершин

Возвышать обречен!

Богданович-поэт,

Тут его пьедестал,

Свой любимый сонет

С упоеньем читал.

Обелиск в вышине

Бриллиантами звезд,

В городской тишине

Шелест елей, берез.

Голоса тех солдат,

Не пришедших с войны,

Пушек залпы гремят

В честь побед,

в честь страны!

Далью, гаммой красот

Привлекает проспект,

Устремленный вперед

Через тернии лет.

В бронзе знак верстовой,

В нем бесценная суть,

Без друзей ни ногой

Ни ступить, ни шагнуть.

Гей, Варшава, Москва,

Киев и Магдебург,

Огради нас, молва,

От смятений и бурь!

Город древний, святой

Всей славянской земли,

И любовь, и покой.

Сохрани, раздели!

В девятьсот пятьдесят

Будем ближе, добрей.

Каждый празднику рад,

Это наш юбилей!

В сентябре отмечался Международный день мира. Существует немало версий, что же спасет наш мир, нашу мирную жизнь. Красота ли?

Красота спасет мир?..

Красота никого не спасет.

Маникюр или парики,

Джинсы модные, это все —

Проходяще — вода реки.

Блеск сережек,

наград и бус

И помады красивый цвет

Не помогут,

коль мир твой пуст,

Коль добра в тебе просто нет.

Не поможет и «Фотошоп»

Душу выправить, если зла,

Если к людям нехорошо

Относилась, черна была.

Красота не спасает, нет.

Только губит людей порой.

Хочешь знать, что спасет?

Ответ

В сердце прячется,

лишь открой…

Цветам, выращенным на даче, посвятил свое стихотворение еще один наш читатель — полковник в отставке Павел Слабейко.

Хризантемы

Как будто осени привет,

Дарю любимой я букет.

Букет пестрящих

хризантем,

И нету больше уж проблем.

Горят искринкою глаза,

Ресницы тронула слеза.

Их терпкий, нежный аромат

Устами ощутить я рад.

О, эти скромные цветы

Рождают чувства и мечты.

В них столько нежности

и света,

Цветут и радуют планету.

Пленен я этой красотой,

Их скромностью

и простотой.

Передо мною нет дилеммы:

Влюблен по уши

в хризантемы.

Благоухают под окном

И украшают дачный дом.

В квартире городской букет,

Как будто осени привет.

И будут первые морозы,

Но не взирая на прогнозы,

Благодаря за дачный труд

Они цветут, цветут,

цветут…

Пора поговорить и об осенней поре. Осень — это не только пора года, осень — это настроение, возраст. И даже пол: недаром некоторые считают, что у осени женское лицо — яркое до бесстыдства в любви и радости, мрачное в печали и болезни. Об этом просто и проникновенно говорят стихи Елены Романовой.

Бабье лето

Когда в душе то пушки

с танками,

То взрывы, мат и ветра гул,

Идем с подругою мы Галкою

В наш бабьелетовский загул.

Мы вспомним юность

бесшабашную,

Забудем чинность, даже стыд.

Ну что же делать нам,

подруженька,

Когда душа вот так болит?

Нельзя сказать,

что одиноки мы,

Темнее ночь, тусклее свет…

Не осень славна звездопадами,

Ты просто устаешь от бед.

Обманет музыка надеждами,

Хмельным весельем поманит,

И вновь под яркими одеждами

Струна загульная звенит.

Осень выстудила дом…

Осень выстудила дом,

Что стоит на косогоре.

С камышами за прудом

Ветер объявил о ссоре.

Выстудила осень дом…

Что же выстудило душу?

Дни проходят чередом,

Цепь я эту не нарушу.

Дом мой выстудила осень,

Не поможет одеяло…

Взлет качелей

в неба просинь…

Мне казалось, это мало.

Здесь звенели голоса,

Было здесь светло и свято.

Цвета счастья полоса

Дугою реяла над хатой…

Но казалось, это мало…

И стоит холодной хата –

Как же я не понимала,

Что была я так богата!

* * *

Осень плачет:

уходить не хочется

И зиме морозной уступать.

В желтых листьях

ветер всё ворочается,

А деревья шепчут:

«Спать, спать, спать…».

Осень — это зачастую пора, с приходом которой мы сожалеем о том, что не успели сделать за лето. В том числе порой и о не сказанных вовремя словах.

Запоздалые слова

Желто-красная листва

Объявила: вот и осень.

Запоздалые слова

Мы в душе беспечно носим.

Ты не скажешь, почему

Мы нужны друг другу очень,

Я тебя не обниму.

Только в мыслях, ну а впрочем,

Тронет душу синева

И окажет нам услугу,

Запоздалые слова

Все же скажем мы друг другу.

Завершит выпуск небольшое стихотворение о том, что, как бы холодно и сыро ни было на душе, важно и нужно держаться.

Нужно держаться

Нужно держаться.

За добрые взгляды.

Злые прощать,

обходить стороной.

Осень из сердца

давно выгнать надо.

Участи ждать

непременно иной.

Нужно держаться.

Бездушия против.

В сердце своем сберегая тепло.

Так незаметно,

неслышно, и вроде

Так неожиданно горе ушло…

Подготовил подполковник

Андрей Бокза, «Ваяр»