Гвардейцы-десантники готовятся к БТУ

Военнослужащие отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, находящиеся в эти дни на полигоне Струги Красные, продолжают готовиться к батальонному тактическому учению с боевой стрельбой совместно с военнослужащими 76‑й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

В эти дни на воздушно-десантном комплексе (ВДК) завершается предпрыжковая тренировка. И уже завтра гвардейцы выполнят задачи по практическому десантированию с использованием парашютных систем Д‑6 серии 4 из самолетов Военно-космических сил Российской Федерации.

…На протяжении двух дней военнослужащие занимались на ВДК под руководством заместителя командира батальона по воздушно-десантной подготовке гвардии майора Дениса Кошиля.

— На воздушно-десантном комплексе все навыки сначала отрабатываются и закрепляются по отдельности, а уже затем совершенствуются в комплексе, — пояснил офицер. — Основной упор, естественно, как и в любом деле, — на практику. Наши военнослужащие — опытные воины, они не раз прыгали с парашютом, а потому знают, что необходимо делать. Сейчас их задача — лишь освежить умения.

К слову, предпрыжковая подготовка — один из элементов допуска к совершению прыжков с парашютом. Военнослужащие, пропустившие такое занятие, к прыжкам не допускаются. Прошедшие же данный вид подготовки гвардейцы должны совершить прыжок в течение трех дней — в противном случае ее необходимо будет пройти повторно.

Совсем скоро у наших десантников начнется активная фаза учения, которая станет для белорусских и российских военнослужащих очередной ступенькой на пути к профессиональному мастерству.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора

Псков — Минск