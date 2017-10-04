Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.

№ п/п Адрес жилого

помещения Характеристика

жилого помещения Срок подачи

заявления Примечание Этаж Количество комнат Общая

площадь 1 г. Борисов, ул. Серебренникова, д. 16, кв. 29 3 2 44,9 по 13.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Борисове, в порядке очередности по 2013 г. 2 г. Жодино, ул. Советская, д. 18в, кв. 28 2 62,0 по 13.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Жодино, в порядке очередности 3 Ивьевский район, аг. Трабы, д. 2, кв. 1 3 48,8 по 13.10.2017 первоочередное право для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Трабы, в порядке очередности 4 г. Минск, ул. Основателей, д. 13, кв. 91 6 1 37,9 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Минске, в порядке очередности по 2009 г. 5 Лепельский район, д. Заслоново, д. 644, кв. 77 2 52,7 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности 6 г. Слуцк, ул. Гагарина, д. 17, кв. 17 5 1 комната в двухкомнатной квартире 28,14 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слуцке, в порядке очередности 7 Минский район, д. Цесино, д. 1, кв. 2 1 22,0 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цесино, в порядке очередности 8 Пружанский район, д. Новые Засимовичи, ул. Тенистая, д. 132, кв. 68 1 31,1 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Березовском гарнизоне, в порядке очередности 9 Брестский район, д. Малая Курница, ул. Гагарина, д. 41, кв. 4 1 37,2 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Брестском гарнизоне, в порядке очередности 10 Пружанский район, д. Лососин, ул. Озерная, д. 7, кв. 1 3 82,3 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Лососин, в порядке очередности 11 Полоцкий район, г. п. Боровуха, ул. Армейская, д. 12, кв. 4 2 39,1 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Боровцы, в порядке очередности 12 Кричевский район, д. Кричев-2, ул. Первомайская, д. 50, кв. 13 2 46,5 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев-2, в порядке очередности 13 Кричевский район, д. Кричев-2, ул. Первомайская, д. 50, кв. 42 2 46,9 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев-2, в порядке очередности 14 Кричевский район, д. Кричев-2, ул. Первомайская, д. 50, кв. 31 3 63,0 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев-2, в порядке очередности 15 Кричевский район, д. Кричев-2, ул. Первомайская, д. 48, кв. 3 3 67,2 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев-2, в порядке очередности 16 Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 11 1 31,4 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности 17 Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 27 2 47,3 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности 18 Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 24 2 47,2 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности 19 Смолевичский район, д. Напалки, д. 37/21, кв. 1 2 38,1 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности 20 Смолевичский район, д. Напалки, д. 37/22, кв. 4 2 39,1 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности 21 Молодечненский район, аг. Холхлово, д. 1, кв. 18 3 2 41,1 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Холхлово, в порядке очередности 22 Воложинский район, аг. Раков, ул. Карбышева, д. 4, кв. 20 3 63,03 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Раков, в порядке очередности 23 Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 7, кв. 71 1 30,38 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности 24 Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 3, кв. 56 1 31,51 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности 25 Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 4, кв. 29 4 2 44,75 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности 26 Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 9, кв. 24 1 36,03 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности 27 Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 2, кв. 16 3 87,66 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности 28 Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 3, кв. 46 4 2 39,73 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности 29 Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 2, кв. 7 3 75,78 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности 30 Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская, д. 3, кв. 17 2 42,39 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности 31 Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская, д. 1, кв. 16 4 4 83,79 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности 32 Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская, д. 3, кв. 3 2 44,41 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности 33 Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская, д. 3, кв. 20 1 31,3 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности 34 г. Слоним, ул. Подлесная, д. 116, кв. 9 1 2 45,1 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности 35 г. Слоним, ул. Подлесная, д. 112, кв. 8 1 46,2 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности 36 г. Слоним, ул. Подлесная, д. 112, кв. 9 2 46,2 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности 37 Смолевичский район, д. Старина, д. 38/3, кв. 2 2 37,9 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности 38 г. Бобруйск, ул. Минская, д. 47, кв. 58 2 44,5 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Бобруйске, в порядке очередности 39 г. Старые Дороги, ул. Армейская, д. 1, кв. 64 1 1 36,9 по 14.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Старые Дороги, в порядке очередности 40 г. Гродно, ул. Тавлая, д. 52б, кв. 60 11 2 59,2 по 17.10.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Гродно, в порядке очередности по 2013 г.

Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.

Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.