Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.
|№ п/п
|Адрес жилого
помещения
|Характеристика
жилого помещения
|Срок подачи
заявления
|Примечание
|Этаж
|Количество комнат
|Общая
площадь
|1
|г. Борисов, ул. Серебренникова, д. 16, кв. 29
|3
|2
|44,9
|по 13.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Борисове, в порядке очередности по 2013 г.
|2
|г. Жодино, ул. Советская, д. 18в, кв. 28
|2
|62,0
|по 13.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Жодино, в порядке очередности
|3
|Ивьевский район, аг. Трабы, д. 2, кв. 1
|3
|48,8
|по 13.10.2017
|первоочередное право для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Трабы, в порядке очередности
|4
|г. Минск, ул. Основателей, д. 13, кв. 91
|6
|1
|37,9
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Минске, в порядке очередности по 2009 г.
|5
|Лепельский район, д. Заслоново, д. 644, кв. 77
|2
|52,7
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности
|6
|г. Слуцк, ул. Гагарина, д. 17, кв. 17
|5
|1 комната в двухкомнатной квартире
|28,14
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слуцке, в порядке очередности
|7
|Минский район, д. Цесино, д. 1, кв. 2
|1
|22,0
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цесино, в порядке очередности
|8
|Пружанский район, д. Новые Засимовичи, ул. Тенистая, д. 132, кв. 68
|1
|31,1
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Березовском гарнизоне, в порядке очередности
|9
|Брестский район, д. Малая Курница, ул. Гагарина, д. 41, кв. 4
|1
|37,2
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Брестском гарнизоне, в порядке очередности
|10
|Пружанский район, д. Лососин, ул. Озерная, д. 7, кв. 1
|3
|82,3
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Лососин, в порядке очередности
|11
|Полоцкий район, г. п. Боровуха, ул. Армейская, д. 12, кв. 4
|2
|39,1
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Боровцы, в порядке очередности
|12
|Кричевский район, д. Кричев-2, ул. Первомайская, д. 50, кв. 13
|2
|46,5
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев-2, в порядке очередности
|13
|Кричевский район, д. Кричев-2, ул. Первомайская, д. 50, кв. 42
|2
|46,9
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев-2, в порядке очередности
|14
|Кричевский район, д. Кричев-2, ул. Первомайская, д. 50, кв. 31
|3
|63,0
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев-2, в порядке очередности
|15
|Кричевский район, д. Кричев-2, ул. Первомайская, д. 48, кв. 3
|3
|67,2
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев-2, в порядке очередности
|16
|Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 11
|1
|31,4
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности
|17
|Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 27
|2
|47,3
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности
|18
|Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 24
|2
|47,2
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности
|19
|Смолевичский район, д. Напалки, д. 37/21, кв. 1
|2
|38,1
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности
|20
|Смолевичский район, д. Напалки, д. 37/22, кв. 4
|2
|39,1
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности
|21
|Молодечненский район, аг. Холхлово, д. 1, кв. 18
|3
|2
|41,1
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Холхлово, в порядке очередности
|22
|Воложинский район, аг. Раков, ул. Карбышева, д. 4, кв. 20
|
3
|
63,03
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Раков, в порядке очередности
|23
|Осиповичский район, д. Цель,
ул. Восточная, д. 7, кв. 71
|1
|30,38
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности
|24
|Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 3, кв. 56
|1
|31,51
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности
|25
|Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 4, кв. 29
|4
|2
|44,75
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности
|26
|Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 9, кв. 24
|1
|36,03
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности
|27
|Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 2, кв. 16
|3
|87,66
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности
|28
|Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 3, кв. 46
|4
|2
|39,73
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель,
в порядке очередности
|29
|Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 2, кв. 7
|3
|75,78
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности
|30
|Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская, д. 3, кв. 17
|2
|42,39
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности
|31
|Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская, д. 1, кв. 16
|4
|4
|83,79
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности
|32
|Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская, д. 3, кв. 3
|2
|44,41
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности
|33
|Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская, д. 3, кв. 20
|1
|31,3
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности
|34
|г. Слоним, ул. Подлесная, д. 116, кв. 9
|1
|2
|45,1
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности
|35
|г. Слоним, ул. Подлесная, д. 112, кв. 8
|1
|46,2
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности
|36
|г. Слоним, ул. Подлесная, д. 112, кв. 9
|2
|46,2
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности
|37
|Смолевичский район, д. Старина, д. 38/3, кв. 2
|2
|37,9
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в Минском гарнизоне, в порядке очередности
|38
|г. Бобруйск, ул. Минская, д. 47, кв. 58
|2
|44,5
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Бобруйске, в порядке очередности
|39
|г. Старые Дороги, ул. Армейская, д. 1, кв. 64
|1
|1
|36,9
|по 14.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Старые Дороги, в порядке очередности
|40
|г. Гродно, ул. Тавлая, д. 52б, кв. 60
|11
|2
|59,2
|по 17.10.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Гродно, в порядке очередности по 2013 г.
Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.
Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.