Международному тактико-специальному учению «Поиск‑2017» дан старт

В Ростов‑на-Дону (Российская Федерация) прибыли военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь для участия в международном тактико-специальном учении вооруженных сил стран — участниц ОДКБ «Поиск‑2017». Нашу делегацию во главе с полковником Сергеем Симкиным на аэродроме Центральный встречали хлебом-солью представители Министерства обороны Российской Федерации и Донской казачий хор.

Вчера в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2017» Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности на одном из полигонов Южного военного округа состоялось торжественное открытие международного тактико-специального учения (ТСУ) разведывательных подразделений «Поиск‑2017».

Это ТСУ проходит с 3 по 7 октября под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. На первом этапе учения многонациональному коллективу командования и штаба КСОР ОДКБ на развернутом автоматизированном пункте управления в Ростовской области предстоит провести планирование совместной операции по локализации вооруженного конфликта на территории условного государства — члена ОДКБ.

В учении «Поиск‑2017» участвуют органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего задействовано свыше тысячи военнослужащих, в том числе более 700 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, около 180 военнослужащих армии Республики Армения, около 50 военных специалистов Вооруженных Сил Республики Беларусь, 35 военнослужащих из Казахстана, по 20 военнослужащих будут представлять Кыргызскую Республику и Таджикистан.

Руководящий и оперативный состав объединенного штаба совместного учения отработает реальные возможности и методики сбора и обработки поступающей информации, проверит работу программно-технических средств государств — членов ОДКБ в составе единого координационного центра.

Как отметил в беседе командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, для проведения учения была создана условная военно-политическая обстановка, исходя из анализа которой участники ТСУ разработают предложения Совету коллективной безопасности для принятия решения на применение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в целях стабилизации обстановки в регионе и локализации вооруженного конфликта.

Затем руководство учения переместится самолетами военно-транспортной авиации ВКС Вооруженных сил РФ на полигон Баграмян в Республику Армения, где продолжит командно-штабные учения на местности с проведением тренировок управления объединенной группировкой подразделений войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил государств — участников учения.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора

Ростов‑на-Дону — Минск