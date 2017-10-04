На боевом посту «трёхсотчики»

Более двух недель мне посчастливилось освещать ратные будни белорусских зенитчиков на полигоне Российской Федерации Ашулук. И по прибытии на Родину захотелось снова рассказать об отличившихся тогда «трехсотчиках» — вот и отправился в в/ч 55719.

…Уже издали, на подходе к стартовым позициям, гигантская радиолокационная станция привлекает к себе внимание. Признаться, это зрелище завораживает: огромная «голова» РЛС (если ее, конечно, можно так назвать) неспешно движется вокруг оси, «прощупывая» воздушные рубежи в поисках незваных гостей.

Оглядываюсь по сторонам — красиво!.. Трава еще не успела ­перейти под «руководство» листопадной поры, и потому ярко-зеленая. Деревья же первыми поддались осени — их листья желтым ковром дополняли чудный пейзаж. А вот и несколько транспортно-пусковых контейнеров выглядывают из-за небольших холмов… Следую к ним.

По пути встречаю командира зенитного ракетного дивизиона гвардии подполковника Алексея Рябинина. Это один из опытнейших офицеров воинской части.

— Сейчас боевое дежурство несет один из боевых расчетов вверенного мне дивизиона, — указывает в сторону позиций офицер. — Всего задействовано несколько расчетов из двух дивизионов, дежурят они посменно. У некоторых военнослужащих за год до семидесяти (!) таких смен.

По дороге к стартовой позиции Алексей Николаевич напомнил также о том, что заступление на боевое дежурство требует от каждого военно­служащего высокой ответственности.

— Перед этим с личным составом проводятся обязательные занятия по специальной, тактической, технической подготовке, по обслуживанию военной техники и вооружения, проводятся тренировки по отработке нормативов боевой работы и многое другое, — пояснил командир дивизиона. — Особое внимание уделяем знанию зенитчиками служебных обязанностей и инструкций, соблюдению правил техники безопасности.

Не без усилий поднялись на холм — и перед нами во всей красе предстал радиолокатор подсвета целей и наведения ракет.

— Специалисты радиотехнической батареи — наши глаза и уши, — рассказал начальник дежурного боевого расчета гвардии майор Иван Булавкин. — Если вдруг выявится попытка нарушения воздушных рубежей в контролируемой нами зоне, эта информация будет незамедлительно доведена до командования воинской части.

В беседе я узнал и о том, что в качестве воздушных мишеней на учебных тренировках зенитчикам зачастую подыгрывают воздушные суда в/ч 06752 и 54804.

— В качестве таких целей выступают истребители и вертолеты, — сообщил начальник дежурного боевого расчета. — При этом задачу по их захвату военные летчики стараются нам усложнить — резко увеличивают или снижают скорость, изменяют направление и высоту полета. Особенно сложно сопровождать цель, летящую на предельно малой высоте… Одним словом, это отличная тренировка для нас и для тех, кто в небе.

Еще раз осматриваюсь вокруг — «трубы» транспортно-пусковых контейнеров направлены строго в небо. В памяти всплывает момент, когда впервые увидел — и не где-то на просторах Интернета, а своими глазами!.. — боевой пуск «трехсотки». Даже сейчас дух захватывает… Но нет, полиуретановые крышки этих «саркофагов» для ракет на месте — нет причин их использовать.

Искренне хотелось бы, чтобы причин для боевых пусков, кроме как в учебных целях, никогда и не было.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора