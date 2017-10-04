На страже чистоты… аэродрома

Недавно на аэродроме в/ч 54804 состоялось событие, на первый взгляд, не столь яркое, как постановка на вооружение новой авиационной техники, но не менее значимое для специалистов, отвечающих за поддержание аэродрома в эксплуатационном состоянии. В батальон аэродромного и материального обеспечения авиационной части была передана новая дорожная уборочная машина КО‑806Б‑20 на базе автомобиля МАЗ.

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по тылу — начальник управления полковник Юрий Пейганович лично вручил документы и ключи от нового автомобиля сержанту контрактной службы Вадиму Сенюковичу: именно этому военнослужащему аэродромно-эксплуатационной роты батальона аэродромного и материального обеспечения выпала честь испытать новую технику в работе на аэродроме. При этом Юрий Михайлович выразил надежду на то, что экспериментальная эксплуатация нового образца покажет его способность заменить устаревшие аэродромные комбинированные поливомоечные машины АКПМ‑3, трудящиеся на военных аэродромах не один десяток лет.

— Технические характеристики и экономичность новой машины почти в два раза выше, чем у АКПМ‑3, — пояснил полковник Юрий Пейганович. — Должностными лицами инженерно-аэродромного отдела управления тыла командования ВВС и войск ПВО проделана большая подготовительная работа. Результат этого таков: сегодня на испытательный срок эксплуатации поступает первая машина.

Как пояснил заместитель начальника инженерно-аэродромного отдела управления тыла командования ВВС и войск ПВО подполковник Андрей Коршунов, машина КО‑806Б‑20 отечественного производства получила отличные отзывы у дорожно-эксплуатационных служб. По своим возможностям она подходит и для проведения работ по очистке аэродромов. Если проблем с ее пробной эксплуатацией на летном поле не возникнет, она сможет заменить устаревшие образцы. Причем в управлении тыла ВВС и войск ПВО уже подсчитали: экономический эффект будет существенным — ведь новых машин для выполнения такого же объема работ понадобится меньшее количество.

Передача первого образца новой уборочной техники именно в батальон аэродромного и материального обеспечения в/ч 54804 организована неслучайно, это в ходе церемонии отметил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по тылу — начальник управления полковник Юрий Пейганович. В командовании ВВС и войск ПВО высоко оценивают результаты боевой подготовки и повседневной деятельности этой авиа­ционной части. Ее личный состав постоянно заступает на боевое дежурство — стоит на страже воздушных рубежей Республики Беларусь. А аэродромно-эксплуатационные подразделения круглосуточно обеспечивают готовность аэродрома к работе истребительной авиации.

— Вам оказано высокое доверие — проверить новую технику в условиях эксплуатации на аэродроме, — такое наставление дал Юрий Михайлович водителю новой машины сержанту контрактной службы Вадиму Сенюковичу в ходе торжественной церемонии. — Основываясь на результатах испытаний, будет принято решение о дальнейшем перевооружении инженерно-аэродромных подразделений.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора