На страже правопорядка

На минувшей неделе в Борисове под руководством начальника управления службы войск Вооруженных Сил Республики Беларусь полковника Владислава Будика состоялся частный разбор совместных действий военных комендатур Вооруженных Сил Республики Беларусь, военной полиции и ВАИ Вооруженных сил Российской Федерации в ходе подготовки и проведения совместного стратегического учения «Запад‑2017».

Были подведены итоги выполнения вышеуказанными правоохранительными формированиями задач по поддержанию воинской дисциплины и правопорядка, обеспечению безопасности дорожного движения в районах практических действий войск (сил). Так, должностными лицами ВАИ выполнено 456 сопровождений воинских колонн транспортных средств, с целью контроля их эксплуатации проверено более 3.200 автомобилей.

Борисовской и Гродненской военными комендатурами в период проведения ССУ с целью поддержания воинской дисциплины, правопорядка и контроля за эксплуатацией транспортных средств вблизи 227‑го общевойскового полигона и полигона Белая Лужа выполнены задачи по предназначению силами комплексной группы в составе трех усиленных контрольно-пропускных постов, шести совместных патрулей с военной полицией Вооруженных сил Российской Федерации, одного парного пешего патруля, одного парного патруля на машине и четырех совместных подвижных экипажей ВАИ. Стоит отметить, что в штате Борисовской военной комендатуры есть и кинолог со служебной собакой, который также привлекался к выполнению задач по предназначению, находясь на дежурствах с июля до конца сентября.

Как отметил в беседе начальник управления службы войск Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Владислав Будик, при выполнении задач во время проведения ССУ были впервые применены подвижные пункты управления военных комендатур:

— Должностными лицами военных комендатур проведена целенаправленная работа по изготовлению подвижных пунктов управления. На базе прицепов 2ПН‑4 были оборудованы комната временно задержанных военнослужащих, места для хранения оружия и несения службы дежурного. Изготовление подвижных пунктов управления позволило нам сэкономить бюджетные средства, а также значительно увеличить мобильность подразделений военной комендатуры, снизить время готовности к выполнению задач, обеспечить автономность их действий.

Полковник Владислав Будик подчеркнул также, что за время проведения ССУ благодаря четким и слаженным действиям должностных лиц военных комендатур Вооруженных Сил Республики Беларусь, военной полиции и ВАИ Во­оруженных сил Российской Федерации на территории нашей страны не допущено ни одного дорожно-транспортного происшествия, провокационного действия, направленного на срыв выполнения поставленных задач, нарушений воинской дисциплины как на станциях погрузки-разгрузки техники, так и в районах сосредоточения войск.

По окончании разбора состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих, достигших наилучших результатов в служебной деятельности. Ряду военнослужащих военной полиции и ВАИ Вооруженных сил Российской Федерации и военных комендатур Вооруженных Сил Республики Беларусь были вручены начальником управления службы войск Вооруженных Сил грамоты и ценные подарки.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора