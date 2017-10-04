Офицеры, влюблённые в небо

В минувшие выходные в Военной академии Республики Беларусь состоялась торжественная церемония выпуска молодых офицеров авиационного факультета, освоивших специальность «Эксплуатация воздушного транспорта. Управление воздушным движением».

Начальник Военной академии генерал-майор Виктор Лисовский поздравил новое пополнение офицерского корпуса. В своем обращении к авиаторам он подчеркнул, что в нашей стране создана и эффективно действует национальная школа подготовки военных пилотов.

Поздравил офицеров‑летчиков командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб.

Теплые слова в адрес вчерашних курсантов высказал начальник авиационного факультета полковник Николай Бурень. Командир гордится каждым своим воспитанником.

Также выпускников поздравили представители ДОСААФ. Стоит отметить, что аэроклубы тесно сотрудничают с авиационным факультетом в процессе подготовки офицеров‑летчиков.

Для участия в ритуале прощания с Боевым Знаменем Военной академии был приглашен отличник учебы Николай Шахнович. К слову, новоиспеченный офицер — первый золотой медалист в истории авиационного факультета. За годы обучения в его зачетной книжке — только отличные отметки по всем предметам обучения.

Позже Николай признался, что такого результата добился благодаря тому, что поступил в Военную академию с богатым багажом знаний. После окончания Пинского государственного аграрно-технического колледжа парень был призван на срочную военную службу в ряды внутренних войск Министерства внутренних дел. Пройдя первый этап своей карьеры в силовых структурах, решил продолжить службу, но уже по контракту, в органах пограничной службы. Со средним специальным образованием старший сержант Николай Шахнович пришел в ведущий военный вуз страны.

— На авиационный факультет Военной академии я поступил более подготовленным, чем многие мои однокурсники, — рассказал офицер. — Поэтому все учебные дисциплины мне давались легко. И я с большим удовольствием постигал азы профессии авиатора. Получить золотую медаль и диплом с отличием для меня — знак особой гордости. Благодарю своих товарищей, офицеров и профессорско-преподавательский состав, без которых я бы не смог добиться такого высокого результата.

Стоит отметить, что Николай — первый военный в семье.

Больше всех рады за лейтенанта Николая Шахновича сын и жена.

Среди выпускников есть и продолжатели семейной династии военнослужащих. Лейтенант Андрей Бурко вырос в Пружанах. Там служил его отец.

— Я помню, как над нашим домом летали вертолеты, — вспоминает Андрей. — И я мечтал однажды оказаться пилотом на борту одного из них. Отец поддерживал мое желание и всегда говорил: «Учись хорошо, занимайся спортом, веди здоровый образ жизни — и станешь летчиком». И вот моя мечта сбылась!

Отец молодого офицера Александр Бурко гордится своим сыном.

Лейтенант Илья Лазарев из Барановичей решил связать свою жизнь с небом по примеру отца — бортинженера вертолета.

— В детстве отец постоянно брал меня с собой на аэродром, — поделился Илья. — Тогда я и загорелся желанием стать летчиком.

Подполковник запаса Игорь Лазарев считает, что его сын сделал правильный выбор, решив продолжить семейную династию авиаторов.

Никита Луцевич окончил Бобруйский электротехнический колледж. Но детская мечта о небе не покидала парня и вот стала явью.

Скоро эти парни разъедутся по разным уголкам нашей страны. Но эмоции, которые наполнили их сердца за годы обучения в Военной академии, навсегда останутся с ними.

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото автора