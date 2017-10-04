От выпуска – до отличного пуска

Этот путь лейтенант Владислав Петриченко прошёл всего за два месяца

В ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» мне довелось познакомиться с военнослужащими одного из расчетов боевых машин РСЗО «Смерч» 336‑й реактивной артиллерийской бригады. Командует расчетом выпускник Военной академии Республики Беларусь нынешнего года лейтенант Владислав Петриченко. Хотя поверить в это, глядя на уверенную и слаженную работу ракетчиков при выполнении боевых пусков, было непросто.

— В бригаде я всего пару месяцев. Первая должность, первый расчет — и практически сразу первая стрельба. Честно говоря, о таком старте офицерской карьеры можно только мечтать, — признался лейтенант Петриченко. — Таков принцип наших командиров — молодых офицеров бросают в бой без раскачки. И, как показывает практика, эта методика оправдывает себя. Опыт, полученный на учении, нет сомнения, станет отличным импульсом для дальнейшей службы.

…А ведь начало офицерской карьеры для Владислава складывалось нелегко. В число отличников выбился он далеко не сразу… А серьезнейший ратный экзамен был уже на носу. Подготовить расчет так, чтобы не подвести командиров и всю бригаду, необходимо было в кратчайший срок.

— Проводить слаживание расчета «по учебникам» оказалось не слишком эффективно, — вспоминает лейтенант Владислав Петриченко. — Да и принцип «Делай, как я!» не срабатывал — у подчиненных практического опыта было даже больше, чем у меня, командира. Благо в нужный момент на помощь пришли более искушенные офицеры. Командиры оказывали поддержку и помощь по всем вопросам, но при этом и спрашивали с меня по полной программе. А за ориентир в работе с личным составом я взял методы начальника расчета старшего прапорщика Андрея Липского — бывалого ракетчика и отличного командира.

С той поры основным направлением в боевой подготовке для офицера Петриченко является не многочасовая муштра, а индивидуальная работа с каждым подчиненным. Владислав в первую очередь заботится о том, чтобы каждый военнослужащий сознательно работал на достижение общей цели. Сплоченность, товарищеская обстановка в коллективе стали для него такими же важными элементами в совершенствовании слаженности расчета, как и ежедневные занятия и тренировки.

Результат не заставил себя ждать — на ССУ «Запад‑2017» расчет боевой машины под командованием лейтенанта Владислава Петриченко выполнил на отлично все задачи. И по праву вошел в число лучших в 336 реабр.

Не умаляя заслуг командира, отметим: весомый вклад в успех внесли и остальные члены расчета. К примеру, младший сержант Никита Радионов «переквалифицировался» из инженера-программиста в заместителя начальника расчета боевой машины относительно недавно. Но опыт боевого применения РСЗО «Смерч» успел получить еще до ССУ «Запад‑2017».

— Рад, что не подвел командира и достойно представил нашу бригаду на ответственном учении, — рассказал Никита. — Эти боевые пуски стали уже вторыми для меня, поэтому особого мандража не ощущал. Да и «работу над ошибками» успел сделать… Боевая работа таит немало нюансов, и все их нужно учитывать, если стремишься к максимальному результату. Порадовало, что быстро нашел общий язык с другими членами расчета. Без взаимовыручки в нашем деле — никуда.

Старший механик боевой машины рядовой Иван Руденец прибыл в 336 реабр из «учебки», где постигал основы мастерства управления многотонным

МАЗом. А вот в нюансы боевой работы пришлось вникать уже в бригаде. Это оказалось сложнее, чем пересесть с легковушки на армейский тягач…

— Высокие результаты в боевой подготовке были бы недостижимы без поддержки сослуживцев и помощи командиров, — поделился Иван. — Работа у нас коллективная, итоговый успех зависит от каждого члена расчета. Приятно осознавать, что месяцы напряженной подготовки не прошли зря — наш расчет стал настоящей дружной командой, способной при необходимости встать на защиту Родины.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора