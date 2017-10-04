Приоритет – безопасности и дисциплине

У золотой осени свои законы: солнечная погода днем сменяется ночным похолоданием, словно предупреждая, что зима уже не за горами. Никогда не забывают об этом в транспортных войсках, где сезонное обслуживание техники считали и считают важнейшей задачей.

В военном городке, где дислоцируются 65‑я автомобильная и 36‑я дорожно-мостовая бригады, было организовано учебное занятие по данной теме с инженерно-техническим составом транспортных войск.

…Проходим на территорию парка военного городка, где расположены боксы для техники, а также пункт технического обслуживания и ремонта. Здесь чистота и порядок в помещениях, отлажен, как часы, механизм обслуживания автотранспорта. Все автомобили «ухожены» и обслужены.

Образцово организована и подготовка к переводу техники на зимний период эксплуатации. Участники учебного занятия побывали в пункте технического обслуживания и ремонта, где могли убедиться в том, насколько детально и тщательно продуман здесь весь производственный процесс. Как рассказал командир взвода ремонтной роты 65‑й автомобильной бригады старший прапорщик Артём Шейко, созданы все условия для успешного выполнения плановых задач. Залогом тому не только современное оборудование, но и профессиональная квалификация военнослужащих срочной службы.

Есть здесь и опытные гражданские специалисты, которые делятся знаниями с молодежью. Один из таких профи — аккумуляторщик Олег Федарцов.

— Аккумулятор неслучайно называют вторым сердцем автомобиля, — говорит он. — Делаем все для того, чтобы техника не ломалась, заботимся и о том, чтобы ее было чем ремонтировать. Для этого создали необходимый запас материалов. Уверен, что и этой зимой, как и прошлой, успешно выполним все задачи: наша техника в сложных условиях будет работать надежно.

Из первых уст

Заместитель командира 65‑й автомобильной бригады по вооружению — начальник технической части подполковник Алексей Кукин:

— Сейчас у нас ответственная и напряженная пора — подготовка автомобилей к переводу на зимний период эксплуатации. Предстоит выполнить большой объем работ по их техническому обслуживанию и ремонту.

Сами можете убедиться в том, что наша ремонтная база полностью готова к этому ответственному периоду. Заранее на эти цели были выделены необходимые материально-технические средства, продумано оснащение инструментами и приспособлениями. В частности, в пункте технического обслуживания и ремонта имеется кран-балка грузоподъемностью две тонны, современные шиномонтажные стенды (для грузовых и легковых автомобилей), оборудование для компьютерной диагностики…

Приоритет при подготовке к холодам отдаем безопасности и дисциплине. С этой целью проводим инструктаж с водителями, занятия по эксплуатации техники в зимний период, разъясняем особенности вождения в связи с изменяющимися погодными условиями. Все наши военнослужащие прекрасно понимают свою высокую ответственность за конечный результат.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Дениса Малышица