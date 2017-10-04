Учреждена юбилейная медаль «100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ № 356 «Об установлении юбилейной медали «100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь». Документом утверждены положение о юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней.

Данной медалью будут награждаться военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь (за исключением военнослужащих срочной службы), достигшие высоких результатов в служебной деятельности; ветераны Великой Отечественной войны; ветераны Вооруженных Сил, должностные лица государственных органов Беларуси и других стран, а также иные лица, внесшие значительный вклад в укрепление обороноспособности республики и строительство Вооруженных Сил. Медаль изготавливается из медно-никелевого сплава. На ее лицевой стороне изображена эмблема Вооруженных Сил Республики Беларусь. Над ней по кругу расположена надпись «Сэрцам адданыя роднай зямлі», внизу на волнистой изогнутой золотистой ленте — надпись «1918–2018». На оборотной стороне медали по окружности изображен серебристый лавровый полувенок с изогнутой лентой у основания, который в верхней части переходит в надпись «Рэспубліка Беларусь». Под ней изображена звезда Рабоче-Крестьянской Красной Армии в серебристых лучах, ниже — надпись «Узброеным Сілам 100 год».

БЕЛТА