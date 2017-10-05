20 лет под кадетским знаменем

Кадетскому корпусу средней школы № 9 города Слонима исполнилось 20 лет.

— Кадетский корпус, которым мы по праву гордимся, был образован на основе военно-патриотических классов, которые были открыты в 1997 году. Инициаторами этого начинания стали подполковник запаса Виктор Пенза и первый директор нашей школы Любовь Слюсарева. Всего за минувшие годы из стен кадетского корпуса вышло более 400 учащихся, каждый второй из которых избрал для себя профессию защитника Отечества. Бывшие выпускники часто бывают у нас в гостях. Среди них есть подполковники, майоры, капитаны. В их числе и офицеры 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, которая шефствует над нашим кадетским корпусом, — рассказала директор школы Людмила Рубец.

Сегодня кадеты — неотъемлемая часть жизни Слонима: ни одно торжественное мероприятие не проходит без их участия. И когда по улицам в сопровождении военного оркестра проходят колонны кадет — это настоящий праздник для всех жителей города!

Есть такая профессия Родину защищать!

Кадетское образование стало составной частью образовательного процесса в СШ № 9 — одном из лучших учебных заведений не только Слонима, но и всей Гродненской области. Педагоги здесь успешно решают непростую задачу — совместить изучение приоритетных прикладных дисциплин и военного дела с разносторонним развитием личности. И это им удается: здесь растят настоящих граждан своей страны — ответственных, сильных, смелых, с четкой шкалой нравственных ценностей.

В школе накоплен большой опыт проведения различных мероприятий, связанных с героическим прошлым нашего народа, с историей Вооруженных Сил Республики Беларусь. В частности, стало традицией проводить декаду патриотического воспитания «Есть такая профессия — Родину защищать!», в рамках которой проходят уроки мужества, патриотические акции, встречи и конкурсы, позволяющие школьникам на эмоциональном уровне осознать, насколько почетна и одновременно ответственна профессия офицера.

Прочные связи у слонимских кадет установились с военнослужащими 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Ежегодно летом на базе воинской части действует оборонно-спортивный лагерь «Кадет», который выполняет задачи не только оздоровления, гражданско-патриотического воспитания, но и профессиональной ориентации. Совместные мероприятия формируют у ребят морально-психологические качества и специальные прикладные знания, навыки и умения, необходимые для офицера. Ориентации кадет на выбор профессии военного способствует и проведение ежегодного круглого стола с участием кадет и представителей Военной академии Республики Беларусь, военных факультетов в высших учебных заведениях, районного военного комиссариата, ветеранов Вооруженных Сил.

Созданию целостной системы кадетского образования, формированию кадетского братства способствует также взаимодействие с Белорусским союзом суворовцев и кадет, кадетскими училищами Беларуси, кадетскими классами СШ № 7 города Новогрудка и СШ № 35 города Бреста. Слонимские кадеты принимали участие в церемонии возвращения на белорусскую землю исторической реликвии — знамени Полоцкого кадетского корпуса образца 1844 года.

Первые во всем

— Выбрать путь военного — значит быть олицетворением мужества, силы и преданности своей Родине, — подчеркивает начальник Слонимского кадетского корпуса майор в отставке Владимир Шинкевич. — На это мы ориентируем наших воспитанников, которых отличают общественная активность, самодисциплина, стремление к самосовершенствованию. Они во всем должны быть первыми — от физической подготовки и соблюдения формы одежды до уровня строевой подготовки. И успеваемости по общеобразовательным предметам, естественно! Неслучайно за последние пять лет наши кадеты завоевали 22 призовых места на международных, республиканских, областных конкурсах и соревнованиях.

С каждым годом количество желающих стать воспитанниками кадетского корпуса не уменьшается. Это подтверждается анкетированием, которое проводилось среди школьников и их родителей.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Дениса Малышица

Из первых уст

Учащийся выпускного кадетского класса Михаил Карась:

— Мне очень нравится здесь учиться. Горжусь тем, что принадлежу к кадетскому корпусу. Здесь мы изучаем военное дело, воинские уставы, участвуем в различных соревнованиях. Кадетский корпус помог мне определиться с выбором профессии: однозначно хочу стать офицером! Как и многие из моих товарищей буду поступать в Военную академию Республики Беларусь.

Урок мужества на Бородинском поле

Команда Слонимского кадетского корпуса в сентябре текущего года по приглашению Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника приняла участие в международном военно-историческом фестивале «День Бородино». Кадетам выпала большая честь — стоять в почетном карауле у памятника генералу Багратиону во время торжественного построения, посвященного этому великому полководцу.

Нынешняя поездка стала наградой для 20 кадет 6–11‑х классов: тех, кто добился значительных успехов в учебе, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Ребята также посетили военно-патриотический парк Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», где ознакомились с экспонатами Центрального музея бронетанкового вооружения и техники.

Участие в международном военно-историческом фестивале стало возможным благодаря поддержке со стороны 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, Слонимского райисполкома, Новогрудско-Слонимской епархии БПЦ.