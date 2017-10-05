Искусство слышать и быть услышанным

До наших дней дошло философское сочинение Гераклита Эфесского «О природе», которое сохранилось частично. В этом произведении он пишет: «В одну и ту же реку нельзя войти дважды и нельзя дважды застигнуть смертную природу в одном и том же состоянии, но быстрота и скорость обмена рассеивает и снова собирает. Рождение, происхождение никогда не прекращается. Солнце — не только новое каждый день, но вечно и непрерывно новое». Эту же мысль он поясняет словами: «На входящего в одну и ту же реку текут все новые и новые воды». И здесь возникает одно «но». Хорошо, конечно, когда эти воды новые, но не менее важно, чтобы от старых вод пятен на одежде не осталось…

Принимая судьбоносное решение в какой-либо период жизни разорвать связь с армией, мало кто задумывается о том, что в силу разных обстоятельств придется проситься назад. И хорошо, если звезды в этот момент сойдутся, как у офицера запаса из Гродненской области, обратившегося вчера на личный прием к министру обороны генерал-лейтенанту Андрею Равкову.

Несколько лет назад гражданин покинул ряды офицеров «по собственному желанию — по заключению аттестационной комиссии воинской части при наличии у него уважительных причин, препятствующих исполнению обязанностей военной службы». Но спустя некоторое время понял, что допустил ошибку… В данном случае, как говорится, все сложилось: и специалист он хороший, и места вакантные в воинской части есть, и причина увольнения была «положительной». В итоге ответ был дан утвердительный. А ведь могло быть и по-другому.

Поэтому, уважаемые читатели, прежде чем включить компьютер и набрать на клавиатуре слово «Рапорт», подумайте, не придется ли через некоторое время вновь входить в эту реку. И, главное, не останется ли пятен на вашей одежде после предыдущего плава. О том, что будет «после», всегда следует думать «до».

Жилищные проблемы по-прежнему остаются самыми актуальными для граждан. Однако зачастую эти проблемы люди создают себе сами. Супруга военнослужащего, проживающего в Минской области, обратилась на личный прием с вопросом, касающимся жилищного обеспечения. До этого она неоднократно обращалась в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил с вопросом о снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий и включении в список граждан на получение льготного кредита на строительство жилого помещения с государственной поддержкой ее несовершеннолетнего ребенка. Заявительнице были даны все разъяснения. В частности, указали, что причиной исключения явилось отсутствие факта близкого родства и усыновления (удочерения), факта признания ее несовершеннолетней дочери членом семьи в судебном порядке.

Во время личного приема женщине еще раз разъяснили, что в соответствии с нормами законодательства ее несовершеннолетняя дочь не может быть отнесена к членам семьи военнослужащего согласно перечню, установленному статьей 3 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О статусе военнослужащих», не может быть восстановлена на учете и включена в список граждан на получение льготного кредита на строительство жилого помещения с государственной поддержкой. Так, вышеуказанная статья гласит:

«Отдельные социальные льготы, права и гарантии, предусмотренные законодательными актами для военнослужащих, в порядке и на условиях, определяемых законодательством, распространяются на:

 граждан, уволенных с военной службы;

 членов семей военнослужащих;

 членов семей граждан, уволенных с военной службы, в том числе после смерти этих граждан;

 членов семей военнослужащих, погибших (умерших), пропавших без вести или ставших инвалидами при исполнении обязанностей военной службы, а также членов семей граждан, умерших после увольнения с военной службы вследствие ранения (контузии), травмы или увечья, полученных при защите Республики Беларусь или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо заболевания, связанного с пребыванием на военной службе;

 инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий на территории других государств, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь;

 граждан, обучающихся в суворовских училищах (далее — суворовцы), воспитанников воинских частей.

К членам семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, на которых распространяются отдельные социальные льготы, права и гарантии, предусмотренные законодательными актами для военнослужащих, если иное не установлено другими законодательными актами, относятся:

 супруга (супруг);

 несовершеннолетние дети;

 дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

 дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в учреждениях образования в очной форме получения образования;

 иные лица, находящиеся на иждивении военнослужащих».

Услышала ли заявительница ответ на свой вопрос? На мой взгляд, вряд ли. Несмотря на то что ответ был аргументированным, компетентным и указывающим на выход из сложившейся ситуации. Мы часто говорим: «Да, я слушаю тебя», — и не задумываемся о том, что существует большая разница между понятиями «слышать» и «слушать». Ведь слышать — это понять ту мысль, которую хочет донести до вас собеседник, а слушать — это всего лишь воспринимать звуки. Слышать то, что вам говорят, — искусство, которому надо учиться, но оно того стоит, меньше будет конфликтов и недоразумений!

Напомним: любой житель республики может адресовать свой вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по электронной почте: modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны www.mil.by/ru/el_reception/.

Личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь проводится в первую среду каждого месяца. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19 и 297‑12‑12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр»