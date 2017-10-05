Кулинарное творчество в полевом «ресторане»

О том, что сытый солдат — хороший солдат, знает каждый. Именно поэтому наши гвардейцы, прибыв на полигон Российской Федерации Струги Красные, в первую очередь приступили к развертыванию полевого лагеря.

— Готовиться к учению начали заблаговременно, — рассказал начальник продовольственной и вещевой службы тыла одного из батальонов 103 овдбр гвардии прапорщик Денис Фролов. — Были составлены планы питания и тылового обеспечения.

Подготовка элементов полевого лагеря была реализована заблаговременно — еще в пункте постоянной дислокации.

С собой на полигон Струги Красные тыловики загрузили шесть единиц техники и два прицепа (склад и кухня). Вдобавок взяли более 10 тонн продовольствия.

На станции погрузки и по пути к месту следования военнослужащим выдавался сухой паек. Тушенка, каша, рыбные консервы, карамель, шоколад, кофе, чай, печенье и вафли…

Уже на полигоне тыловики первым делом приступили к оборудованию полевой кухни. Накормить военно­служащих горячей едой после длительной дороги — одна из важных задач.

Сейчас полевой пункт питания представляет из себя небольшой городок, аккуратно огороженный лозовыми прутьями, он стоит на берегу небольшой речушки. У воды традиционно разместилась водовозка, чуть в стороне — палатки для приема пищи офицеров и солдат, за ними — пункт мойки котелков. Естественно, в центре полевого «ресторана» — прицепная и очажная кухни.

Стоит отметить, что прокормить всех людей, которые прибыли на учение, — дело не из простых. На четырех поваров, состоящих в штате, приходится более четырехсот человек!.. Кухня работает практически без перерыва.

— С каждым днем у нас на кухне становится все уютнее, — поведал гвардии прапорщик Денис Фролов. — Порой складывается впечатление, что мы будем стараться все облагораживать до тех пор, пока не придется собираться домой… Такая уж наша работа. Хотим, чтобы солдатам было не только вкусно, чтобы они получали от приема пищи и эстетическое удовольствие.

Ну а что касается разно­образия блюд, в полевом продовольственном пункте раскладка продуктов, меню и даже технология приготовления, установленные руководящими документами, соблюдаются от и до.

Сквозь густой пар, идущий от котлов, в которых кипит, маня своим ароматом, каша, виднеется образ старшего повара взвода обеспечения. Гвардии рядовой Алексей Коваленко, получивший «на гражданке» специальность повара, приобретя практику в витебских ресторанах и кафе, готовит сегодня на полигоне Струги Красные для сослуживцев.

— К сожалению, сложные кулинарные шедевры в полевых условиях приготовить не получится, а вот порадовать товарищей вкусным обедом — вполне реально, — пояснил парень. — Основной упор сделан на то, чтобы солдат после приема пищи был сыт. С этой задачей мы справляемся на сто процентов. Я всегда готовлю с душой — по всей видимости, это и помогает: блюда получаются гораздо вкуснее, даже если они приготовлены из самых обычных продуктов. Да и товарищи постоянно благодарят за вкусный обед… А еще — частенько просят положить в тарелку добавку.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора Псков — Минск