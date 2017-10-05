Морозы не страшны

С пониманием своего предназначения работает коллектив квартирно-эксплуатационной службы 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Среди приоритетных задач, требующих особого внимания, — подготовка к зимнему периоду.

— Грядущие холода встретим во всеоружии, — убежденно произнес начальник КЭС подполковник запаса Александр Седышев. — Для этого сделано все необходимое. Подготовка к зиме была организована в соответствии с требованиями нормативных документов.

Понимая всю важность поставленной задачи, к работе мы приступили сразу же после завершения предыдущего отопительного периода. Совместной комиссией было проведено обследование всех наших зданий и сооружений, в том числе коммунальных объектов. На основании полученных данных определили объемы ремонтно-профилактических работ для подготовки объектов военных городков к эксплуатации в зимних условиях.

Фактически собственными силами мы выполнили весь объем работ по ремонту запорно-регулирующей аппаратуры, очистке дымовых каналов и газоходов, промывке и испытаниям отопительных котлов, профилактике оборудования. Также были проведены гидравлические испытания наружных и внутренних тепловых сетей.

Еще в первой половине августа были получены и зарегистрированы в органах энергонадзора паспорта готовности всех теплоисточников и потребителей тепловой энергии. Котельные полностью обеспечили на зиму топливом, утеплили все помещения.

Таким образом, смело могу сказать: казарменно-жилищный фонд, коммунальные сооружения и инженерные сети самым тщательным образом подготовлены к зиме.

Особо хочу отметить высокий профессионализм и добросовестность наших специалистов — начальника участка инженерно-коммунального хозяйства Анны Ламейко, техника Ольги Сорокиной, слесаря-сантехника Дениса Карнелика и других. Успех достигнут благодаря их активному участию в выполнении запланированных мероприятий, личной заинтересованности в конечном результате.

Записал Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Дениса Малышица