Оборудование для высотных прыжков

Новое оборудование для десантирования с больших высот испытано в ходе выброски военнослужащих отдельной бригады специального назначения ВДВ с вертолета Ми‑8 в рамках проведения полковых тактических учений ВДВ под Псковом, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Впервые в ходе проведения полковых тактических учений было проведено парашютное десантирование группы специального назначения из транспортно-боевого вертолета Ми‑8 с парашютной системой «Арбалет‑1» с использованием кислородного оборудования и систем навигации с высоты четырех тысяч метров», — сказали в военном ведомстве.

Комплект кислородного оборудования и снаряжения парашютиста (ККО-П) разработан и представлен для проведения государственных испытаний научно-производственным предприятием «Звезда».

Применение кислородного оборудования для высотного десантирования позволит десантникам осуществлять выброску с высоты до восьми тысяч метров. Комплект обеспечивает дыхание военнослужащего при парашютировании, защиту головы от ударов при покидании самолета, парашютировании и приземлении, радиосвязь.

В состав комплекта входит защитный шлем ЗШ‑17П, кислородная маска КМ‑36П, блок кислородного оборудования парашютиста БКО-П, блок кислородного оборудования БКО-Б, парашют «Арбалет‑1», контейнер УГКПС‑50 (унифицированный грузовой контейнер с автономной парашютной системой).