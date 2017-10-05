Они были первыми

Выпускники первого военно-патриотического класса средней школы № 9 города Слонима, а их было 21, все поступили в высшие учебные заведения. 15 выбрали для себя военную стезю и стали офицерами. Николай Рощинский, Олег Мороз, Александр Красновский, Александр Марухин, Дмитрий Сосновский, Александр Лопато, Сергей Шпока, Роман Кулак, Сергей Григорьев, Константин Скирковский, Андрей Шурко, Игорь Макаревич… Такие понятия, как честь, совесть, долг, для этих парней не пустые слова. Сегодня они уже майоры и подполковники и нисколько не жалеют о выборе, сделанном в том далеком уже 1997 году.

Подполковник запаса Виктор Пенза постоянно повторял им: «Вы элита» (тем самым вызывая несогласие иных учителей: «Ведь непедагогично внушать им превосходство над остальными…»). А они, слонимские кадеты первого набора, внимательно слушали и впитывали как лакмусовая бумага все уроки этого офицера. Он с первых дней убеждал юношей, что, выбирая профессию офицера, нужно прожить жизнь так, чтобы иметь право в любой момент с гордостью сказать: «Честь имею!».

Офицеров со знаком Слонимского кадетского корпуса можно встретить не только в Вооруженных Силах, но и в других силовых структурах. «Дети подполковника Пензы» — так в шутку называли их учителя. Все они заняли в армейской жизни достойное место, не уронив кадетской чести (лишь два офицера ушли из рядов Вооруженных Сил по окончании первого и второго контрактов по семейным обстоятельствам). Это свидетельствует о внутреннем духовном стержне, который заложили в этих ребятах их родители и педагоги. И сегодня опытные уже офицеры с благодарностью вспоминают своих наставников, давших им путевку в жизнь.

Слонимский кадетский корпус был одной из страниц и моей жизни. Пять лет я работала заместителем директора по воспитательной работе средней школы № 9 города Слонима, а сегодня вместе с моими учениками стою в одном офицерском строю и с гордостью говорю: «Это наши слонимские кадеты».

Виктор Николаевич Пенза нынче возрождает традиции Брестского кадетского корпуса в средней школе № 35 города Бреста. Таких, как он, называют подвижниками. Это самоотверженные люди, целиком отдающие себя делу и преследующие высокие цели. Он первым в республике организовал кадетское движение, искренне и беззаветно отдавая всего себя своим воспитанникам. Это было не искусственно созданное, а выращенное, выстраданное дело, которое, как показало время, принесло свои плоды.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр»