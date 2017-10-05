«Поиск‑2017»: действуем сообща

На одном из полигонов российского Южного военного округа в Ростовской области завершается первый этап международного тактико-специального учения «Поиск‑2017».

Многонациональным коллективом командования и штаба совместного пункта управления Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на развернутом автоматизированном пункте управления проведено планирование применения сил и средств разведки в интересах проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта на территории условного государства — члена ОДКБ.

Сейчас осуществляется передача управления оперативной группе совместного пункта управления. Руководящий и оперативный состав объединенного штаба совместного учения приступил к свертыванию штаба и подготовке к перемещению в Республику Армения, на полигон Баграмян, где учение продолжится с проведением тренировок управления объединенной группировкой подразделений войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил государств — участников учения.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора Ростов‑на-Дону — Минск

На полигоне для участников учения «Поиск‑2017» была организована выставка современного и модернизированного стрелкового оружия, беспилотных летательных аппаратов, приборов наблюдения, используемых разведчиками, и автомобилей повышенной проходимости.