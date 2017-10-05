В армию – по новым правилам

Осенняя призывная кампания в Беларуси идет полным ходом. И в скором времени на срочную военную службу и службу в резерве будут призваны юноши, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от него. Помимо этого, отдать священный долг Родине предстоит молодым людям призывного возраста, которые утратили право на отсрочку.

Для тех, кто имеет высшее образование, срок службы составит один год, для обладателей дипломов о среднем специальном образовании и свидетельств об окончании средней школы — 1,5 года, а для тех, кто обучался по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса на военных факультетах (военных кафедрах) учреждений образования, — шесть месяцев. Новобранцы будут направлены на укомплектование соединений и частей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. Первая отправка пройдет 9 ноября — во внутренние войска МВД.

— Особенностью данной призывной кампании является то, что она проводится по новым правилам. Дело в том, что 24 августа 2017 года вышла в свет новая Инструкция о порядке организации и проведения профессионально-психологического отбора призывников военных комиссариатов, — рассказал военный комиссар Дзержинского и Узденского районов Минской области подполковник Александр Чаура. — В соответствии с данным документом все будущие защитники Родины проходят тестирование в военном комиссариате по месту регистрации. Это испытание проводится в три этапа: первый — определение уровня интеллектуального развития молодых людей, второй — установление уровня их нервно-психологической устойчивости, третий этап — выяснение наличия у потенциальных военнослужащих признаков отклонения в поведении.

Призывники разбиваются на группы, численность которых не должна превышать 10 человек. В установленный день юноши прибывают в военкомат, где получают бланки с вопросами. Время выполнения первого теста составляет 15 минут. Тестируемым предлагаются самые разнообразные вопросы, требующие внимательности, логического мышления, хорошей памяти, — от «какое слово в приведенном перечне лишнее» до «решите следующую математическую задачу» и т. п.

Второй и третий тесты преследуют цель выяснить, насколько быстро будущий солдат сможет адаптироваться в воинском коллективе, какую психологическую нагрузку он способен выдержать, а также в какой среде он живет, кто его родители и т. п.

Полученные результаты тестирования плюс результаты медицинского обследования, пройденного заранее, заносятся в компьютер, после чего специалисты группы призыва обрабатывают их в специальной программе. В итоге на каждого из юношей создается электронный документ «Результаты обследования призывника». С учетом этого они распределяются на три группы профессиональной подготовки: первая — рекомендуемые к отбору в войска без ограничений, вторая — рекомендуемые к отбору с ограничениями по видам Вооруженных Сил, родам войск и воинским должностям, третья группа — не рекомендуемые к отбору (те, кто не подлежит отправке в войска).

Таким образом, определением воинских частей, в которых будут служить молодые люди, отныне занимаются военкоматы. Изучение и отбор призывников для прохождения срочной военной службы по-прежнему будут проводить представители воинских частей, определенных Генеральным штабом Вооруженных Сил.

* * *

По словам подполковника Александра Чауры, тестированию предшествовала тщательная подготовка. Например, было установлено соответствующее программное обеспечение, а специалисты, проводящие процедуру тестирования, прошли обучение на курсах, организованных военным комиссариатом Минской области.

В общей сложности в военном комиссариате Дзержинского и Узденского районов тестирование ныне пройдет свыше 250 человек. Осенняя призывная кампания идет в штатном режиме. Жалобы и нарекания со стороны ее участников не поступали.

Как сообщил начальник группы призыва военного комиссариата Дзержинского и Узденского районов Минской области майор Евгений Мазниченко, большая часть призывников уже сдала тесты, продемонстрировав достойные результаты. В основном юноши показывают высокий и средний уровень развития. По состоянию здоровья и морально-деловым качествам они годны к прохождению срочной военной службы и в ближайшее время будут определены в те или иные войска.

— Среди будущих защитников Отечества немалый процент парней имеет высшее либо среднее специальное образование, — отметил майор Евгений Мазниченко. — Так, дипломы о высшем образовании есть у 10–15 % юношей. Кстати, этой осенью немало призывников поступило в магистратуру, получив право на отсрочку.

Если говорить о популярности конкретных войск у молодых людей, следует заметить, что пальму первенства по-прежнему держат силы специальных операций Вооруженных Сил.

По мнению сотрудников военкомата, эффективность новой системы отбора призывников покажут отправки в войска. Безусловно, с учетом практического опыта система будет совершенствоваться, и это закономерный процесс. Тем не менее уже сегодня можно утверждать, что она имеет право на существование.

Подтверждением данных слов являются и мнения непосредственных участников осенней призывной кампании 2017 года. С одним из них — Артёмом Юшкевичем — автору этих строк удалось пообщаться после того, как им были пройдены тестовые испытания.

Артём родился и вырос в Дзержинске. Этим летом он окончил местный лицей. Однако не стал поступать в вуз, решив сначала отслужить срочную военную службу.

— Об армии мне много рассказывали отец и друзья, на взгляд которых служба в Вооруженных Силах — обязательный пункт в биографии настоящего мужчины, — подчеркнул будущий солдат. — Тесты не показались мне сложными, и я уверенно выполнил их. Мечтаю служить в спецназе, о котором немало слышал от знакомых ребят, постигавших там азы военной науки. Знаю, что будет непросто, но я хочу достойно преодолеть все трудности армейской жизни. Ведь каждый человек должен уметь защитить родную землю.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора