Войска получают новые средства защиты

Армию начали оснащать новыми фильтрующими противогазами ПМК‑4. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Игорь Кириллов. По его словам, первая партия усовершенствованных средств индивидуальной защиты военнослужащих уже поступила в воинские части.

В отличие от других типов противогазов, эта новинка полностью интегрирована в комплект боевой экипировки «Ратник‑2» и может использоваться с более продвинутой версией амуниции солдата XXI века. Как утверждает Игорь Кириллов, по защитным характеристикам и удобству эксплуатации ПМК‑4 превосходит отечественные и зарубежные аналоги. Новый противогаз удобнее и легче их. На его защитной маске увеличены углы обзора, ее можно использовать со средствами коррекции зрения. Если в трудную минуту комплект окажется под рукой человека в очках, ему перед натягиванием на лицо противогаза не придется снимать их.

Генерал рассказал, что шлем-маска ПМК‑4 изготовлена из синтетического бутил-каучука и силикона отечественного производства. Она обеспечивает комплексную защиту и по эластичности превосходит лучшие иностранные аналоги. По комплексному показателю технический уровень нового российского противогаза также не уступает зарубежным. А по основным защитным и эксплуатационным характеристикам выше в 1,5–2 раза.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты добавил, что технические решения, реализованные в ПМК‑4, используют при разработке противогаза для Арктической группировки войск. Этот северный вариант конструкторы сделают морозоустойчивым и унифицируют его с зимними комплектами боевой экипировки военнослужащих.

Перспективные разработки в данной области Игорь Кириллов связывает с созданием принципиально нового комплексного средства защиты модульного типа. Оно будет представлять собой интегрированную систему, предохраняющую человека от воздействия химических и термических поражающих факторов.