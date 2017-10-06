Дело мастеров боится

В 56‑м отдельном полку связи проводятся мероприятия по переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации. В течение месяца воинам предстоит обслужить более сотни единиц армейских автомобилей и оборудования связи.

— Специфика нашей службы такова, что в любой момент мы должны быть готовы обеспечить качественной и бесперебойной связью любую воинскую часть Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, — рассказал исполняющий обязанности заместителя командира полка по вооружению — начальника технической части майор Алексей Мороз. — Вся техника постоянно поддерживается нами в боеготовности, армейские специалисты совершенствуют знания и навыки в ее обслуживании. Сейчас мы лишь перепроверяем проделанную ранее работу.

Офицер рассказал о том, что накануне в подразделениях прошли инструктажи по требованиям безопасности и инструкторско-методические занятия по организации перевода техники и вооружения на зимний режим эксплуатации. Из числа наиболее подготовленных военнослужащих были сформированы команды для проведения сложных и специализированных работ в развернутых пунктах технического обслуживания и ремонта ВВСТ. Стоит отметить, что к данному мероприятию в целях обучения привлекаются и солдаты последнего по времени призыва.

Подразделения полка были своевременно обеспечены необходимыми запасными частями для машин, расходными материалами, инструментом и всеми видами довольствия ГСМ, что позволило без срывов сроков начать обслуживание военной техники.

Руководят командами военнослужащих офицеры и прапорщики. Среди них заместитель начальника центра (связи и радиотехнического обеспечения) по технической части капитан Игорь Ханевский. Офицер, к слову, четыре года назад окончил военный факультет в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

— В парке создано несколько постов: проверки электронного оборудования, механико-регулировочных работ, пост водителей, смазчиков деталей и агрегатов, — рассказал Игорь Сергеевич.

Среди самых надежных и старательных солдат капитан Игорь Ханевский выделил рядового Александра Гирутя. Парень служит в армии около десяти месяцев. До призыва успел поработать на одном из предприятий родного города Ошмяны.

— Стать армейским водителем мне было суждено, — рассказал Саша. — До армии я отучился в автошколе, получил категории В, С, на момент призыва уже имел пятилетний водительский стаж. В полку связи доверили управлять машиной ГАЗ‑66 с оборудованием связи. Стараюсь обслуживать автомобиль качественно. На нем же участвовал в совместном стратегическом учении «Запад‑2017» — он ни разу не подвел! Думаю, останусь в полку служить по контракту.

Еще один из самых опытных солдат — рядовой Сергей Акулич. Родом парень из городского поселка Октябрьский Гомельской области, через два месяца будет увольняться в запас.

— За время, проведенное в армии, многое переосмыслил и многому научился, — поделился Сергей. — Когда только пришел служить, имел водительские права категории С, а благодаря обучению в Борисовской авто­школе ДОСААФ сдал экзамены и на категорию Е.

Завершатся мероприятия перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации проверкой качества выполненных работ. Для этих целей в 56‑м отдельном полку связи будет создана комиссия, которая определит готовность к выполнению задач по предназначению.

Капитан Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора