…И заслужил поощрение

В ходе ССУ «Запад‑2017» на полигоне Домановский уверенно выполнял задачи командир отделения — старший механик младший сержант Павел Зеленин. Он проходит службу в радиотехнической батарее одного из зенитных ракетных дивизионов 115‑го зенитного ракетного полка. В период учения Павел образцово нес боевое дежурство в составе дежурного боевого расчета, который выполнил задачи учения с высоким качеством.

— Наш расчет оттачивал навыки с начала учебного года, хорошо подготовился к учению, — рассказал младший сержант Зеленин. — На полигоне постарались выложиться на все сто процентов. Хочу отметить нашу слаженность, крепкую дружбу.

Павлу не так давно исполнилось 23 года. Он прослужил в полку 10 месяцев. До призыва окончил Брестский госуниверситет имени А. С. Пушкина с квалификацией «преподаватель информатики и иностранного языка», работал инженером-программистом. С первых дней в рядах Вооруженных Сил он настойчиво овладевал воинской специальностью. Павел стал хорошим товарищем для сослуживцев, всегда готов помочь им советом и делом, пользуется заслуженным авторитетом в воинском коллективе.

По итогам учения за отличие по службе, разумную инициативу и старание, достигнутые при исполнении служебных обязанностей успехи младший сержант Павел Зеленин был поощрен вышестоящим командованием.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора