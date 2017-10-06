«Поиск-2017»: по единому замыслу

Военнослужащие стран – членов ОДКБ приступили к выполнению второго этапа международного учения

Продолжается учение с силами и средствами разведки вооруженных сил государств — членов ОДКБ «Поиск‑2017», которое проводится в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2017».

Руководитель учения командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников утвердил решение на применение сил и средств разведки государств — членов ОДКБ. Начальником пункта управления разведки были поставлены боевые задачи подчиненным силам и средствам разведки государств — членов ОДКБ и осуществлена перегруппировка пункта управления разведкой на территорию Республики Армения.

Два дня назад контингент Вооруженных Сил Республики Беларусь был передислоцирован на территорию Республики Армения (полигон Баграмян).

Вчера начался второй этап учения «Поиск‑2017». В ходе него на двух полигонах Вооруженных сил Республики Армения будут отработаны практические действия разведывательных подразделений государств — членов ОДКБ, в том числе ведение разведки силами и средствами всех видов разведки, сбор, обработка и анализ разведсведений. Кроме того, будет осуществлен обмен разведывательной информацией в реальном масштабе времени между совместным пунктом управления разведки и командованием КСОР ОДКБ в интересах подготовки совместной операции КСОР ОДКБ, выполнение специальных задач по захвату и уничтожению критически важных объектов силами и средствами специальной разведки.

Белорусские разведчики приступили к выполнению поставленных задач, которые включают в себя ведение разведки наблюдением с наблюдательных постов, поиск объектов условного противника, условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и незаконных вооруженных формирований (НВФ). Кроме того, на этом этапе разведчикам предстоит ведение радиоразведки, выполнение упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия «группа в налете», тактической стрельбы, проведение учебных сеансов связи на большие расстояния (до 3.000 км).

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Напомним, что учение «Поиск‑2017» является одним из трех мероприятий этапа разрешения военного конфликта совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2017» и проводится с 3 по 7 октября на полигонах России и Армении.

Главными целями этапа разрешения военного конфликта являются совершенствование системы управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ в Кавказском регионе коллективной безопасности и оценка эффективности системы управления коалиционными и региональными группировками в ходе выполнения поставленных задач, а также выработка форм совместного планирования и применения КСОР ОДКБ и объединенной группировки войск (сил) вооруженных сил Республики Армения и Российской Федерации под общим руководством объединенного стратегического командования Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

Как пояснил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, в этом году было принято решение провести по единому замыслу целый комплекс учений с войсками (Коллективными силами) организации, в ходе которого отработать меры по предотвращению (сдерживанию) военного конфликта, его разрешению и постконфликтному урегулированию на едином военно-политическом и оперативно-стратегическом фоне:

— Особенность этих учений в том, что они проходят по единому замыслу в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2017». Создана единая обстановка — и по ней идет целый комплекс мероприятий, в том числе учения «Поиск‑2017» и «Взаимодействие‑2017». Учение «Поиск‑2017» — второе учение подобного рода в практике ОДКБ, проводится оно силами и средствами разведки. «Взаимодействие‑2017» проходит с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР). Опыт проведения у нас большой. В этом году принято решение провести учения в Кавказском регионе.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора Ереван — Минск