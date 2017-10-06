С запасом прочности

Во время совместного стратегического учения «Запад‑2017» 60‑й отдельный полк связи выполнял задачи по обеспечению связью управления Северо-Западного оперативного командования с вышестоящим штабом и подчиненными соединениями и воинскими частями.

Командир 60 опс подполковник Сергей Щербаков прокомментировал:

— В учении от нашей воинской части было задействовано более сотни человек и около четырех десятков единиц техники. Основная нагрузка пришлась на полевой узел связи, личным составом которого командует майор Роман Ничипоровский. На протяжении всего ССУ техника связи работала устойчиво. Не было отказов, сбоев, что говорит о качественной подготовке ВВСТ к учению, достаточно высокой квалификации наших специалистов.

По завершении ССУ «Запад‑2017» заместитель командира 60 опс по вооружению — начальник технической части подполковник Игорь Дейко организовал работу по техническому обслуживанию ВВСТ. Военнослужащие провели техническое обслуживание в объеме ежедневного ТО. В последующие дни занялись дефектовкой ВВСТ, проверили работоспособность узлов и агрегатов автошасси, средств связи, проконтролировали комплектацию запасными инструментами и принадлежностями.

Подполковник Игорь Дейко отметил:

— Ответственно отнесся к обязанностям весь личный состав. Особо можно отметить работу заместителя начальника полевого узла связи по технической части капитана Виталия Высоцкого, начальников центров полевого узла связи капитанов Евгения Терешко и Павла Комаревского, старших лейтенантов Кирилла Иванова и Юрия Олешковского, а также прапорщиков Аллы Воробей, Татьяны Макрицкой, Татьяны Мишур…

28 сентября в полку в рамках подготовки личного состава к переводу техники на зимний режим эксплуатации прошли занятия по порядку выполнения этих работ. А уже 2 октября личный состав приступил к сезонному техническому обслуживанию ВВСТ, в ходе которого технику готовят к эксплуатации в зимних условиях. Беспокоиться о сроках и качестве проведения ТО нет необходимости.

Елена Романова, «Ваяр», фото автора