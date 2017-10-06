Сделаем леса чище

Во всех регионах страны завтра пройдет добровольная акция «Чистый лес» по уборке лесного фонда от мусора и захламленности. Мероприятие состоится по инициативе Министерства лесного хозяйства.

«Участвовать может каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество и заявить о желании помочь в наведении порядка в лесу. Организации Минлесхоза обеспечат всех участников акции необходимым инвентарем, помогут с вывозом мусора», — отметили в министерстве.

О желании присоединиться к акции уже заявили более 30 тысяч человек. Это трудовые коллективы организаций и предприятий, индивидуальные предприниматели, ветеранские и общественные организации, школьники и студенты. Помогут в наведении порядка и представители различных министерств и ведомств страны. В течение дня добровольцы будут помогать убирать на территории лесного фонда бытовой мусор, очищать его от захламленности, благоустраивать места отдыха. Особое внимание будет уделено очистке леса вблизи населенных пунктов. Кроме того, в отдельных регионах страны займутся посадкой и дополнением лесных культур, подготовкой дендропарков к зимовке. Одним из центральных объектов акции станет лесной фонд, расположенный вдоль второй МКАД: именно там на протяжении дня будут работать центральный аппарат Минлесхоза, подведомственные организации.

БЕЛТА