Спешите делать добро

432‑й ордена Красной Звезды Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь — авторитетное медицинское учреждение нашей страны. Здесь умеют не только восстанавливать здоровье военнослужащих, но и чтят славные традиции, продолжая сохранять преемственность поколений. Гордостью ГВКМЦ является целая плеяда врачей, благодаря самоотверженному и высокопрофессиональному труду которых в строй возвращены сотни и тысячи военнослужащих.

Сегодня мы расскажем об одном из таких талантливых военных эскулапов — заслуженном враче Республики Беларусь, начальнике 2‑го хирургического отделения (гнойной хирургии) с 1986 по 1999 год, ныне полковнике медицинской службы в отставке Николае Абрамове.

Медицинский колпак на голове и закрывающая лицо до самых глаз бактерицидная маска, рубашка и брюки нежного зеленого цвета… Таким мы привыкли видеть хирурга и в телевизионных передачах, и в реальной ситуации, когда сами волею судьбы оказывались в операционной. Впрочем, с военным хирургом Николаем Абрамовым, который дал путевку в большую медицину нынешним известным хирургам ГВКМЦ, ярким и незаурядным человеком, как называют его коллеги, мы встретились в военном информационном агентстве «Ваяр». Николай Алексеевич выбрал выходной, чтобы прийти и рассказать о своей судьбе — по просьбе обратившихся в редакцию военной газеты пациентов, которым он в свое время спас жизнь.

«Улучшай душу науками, чтобы двигаться дальше»

Он выбрал профессию врача неслучайно. Его мама Ефросинья Михайловна была медицинской сестрой хирургического профиля. Всю Великую Отечественную — с самого первого и до последнего дня — проработала в Гомельском военном госпитале. После эвакуации госпиталя в начале войны попала на Алтай, в Барнаул. Подрастающему сыну она рассказывала о бойцах, которых привозили медицинские поезда с фронта, об их тяжелых ранениях, о медицине. И Николай еще совсем мальчишкой решил стать врачом — он тоже хотел помогать людям, излечивая их раны и спасая от страшных недугов.

Отец Алексей Герасимович, фронтовик, поддержал сына в выборе профессии. И в 1965 году, после окончания одиннадцати классов общеобразовательной школы №2 в Гомеле, будущий военный хирург Абрамов поступил в Витебский государственный медицинский институт — одно из самых сильных по преподавательскому составу в Советском Союзе медицинских высших учебных заведений. Николай оказался единственным парнем из деревни Хальч Ветковского района Гомельской области, кто стал военным врачом.

На первом курсе он старательно — от а до я — осваивал основу медицинской науки — анатомию. На вступительной лекции заведующая кафедрой нормальной анатомии Зоя Ибрагимова порекомендовала студентам: «Учиться надо прилежно, учебников достаточно. Но свою медицинскую библиотеку надо собирать с первого курса». И Николай Абрамов каждый месяц, получив небольшую стипендию, приходил в книжный магазин и покупал маленькую тоненькую книжечку на одну из медицинских тем. К окончанию учебы в институте у него уже была своя медицинская библиотека.

Студент Абрамов жаждал узнать как можно больше о будущей профессии. Он назубок выучил и нормальную, и топографическую анатомию.

По сей день Николай Алексеевич убежден: без точного знания анатомии не может состояться ни один хирург!

Первую хирургическую операцию он провел, будучи студентом второго курса: это была практика в железнодорожной больнице Витебска. Тогда дежурный врач с запоминающейся фамилией Буд-Гусейн, увидев смышленого студента-практиканта, взял его на операцию. Уже тогда Николай сердцем почувствовал: медицина — его призвание.

После четвертого курса он перевелся на военно-медицинский факультет в Куйбышевский медицинский институт. Учеба была насыщенной и интересной, студент Абрамов читал много дополнительной литературы по медицине. Ответственным отношением к профессии он словно подтверждал сказанное известным ученым академиком Сергеем Юдиным: «Хирургическая работа складывается из двух элементов: искусства рукодействия и научного мышления, которые одно без другого являются бесплодными». И действительно: хирургия — одна из древнейших отраслей медицины на нашей планете — не могла не покорить сердце человека, который стремился служить здоровью людей.

Николай Абрамов узнал, что анатомия может быть не только нормальной и топографической, но еще и сравнительной, пластической, описательной, систематической, функциональной. Что самый древний хирургический метод — это рассечение, есть также метод инъекции и «пироговские срезы»…

После окончания военно-медицинского факультета в Куйбышевском медицинском институте лейтенант медицинской службы Николай Абрамов был распределен для прохождения дальнейшей службы в Забайкальский военный округ.

«Нам искусный медик дарит исцеление»

Медицину делают люди. И какие бы технологии ни приходили на смену ручному труду, человеческие отношения — вот основное, на что уповаем мы, обращаясь за медицинской помощью. В практической медицине случайных людей не бывает. Судьба военного врача Абрамова как нельзя лучше это подтверждает. Он и сегодня считается одним из лучших хирургов не только Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь, но и нашей страны.

Николай Алексеевич вспоминает, как по его прибытии начальник медицинской службы Забайкальского военного округа полковник медицинской службы Михайлов спросил молодого специалиста: «Товарищ лейтенант, как вы считаете, какая из врачебных специальностей самая важная во время войны?». И тот ответил: «Знаменитый русский хирург Николай Иванович Пирогов сказал, что война — это травматическая эпидемия. Самым основным доктором на войне является хирург». «Молодец! — произнес начальник. — Вот и поедешь на должность хирурга в город Кяхту, в медико-санитарный батальон при танковой дивизии».

Так 12 августа 1971 года началась врачебная деятельность хирурга Абрамова. А с 1 октября Николай Алексеевич был запланирован на учебу в интернатуре медицинского состава ЗабВО.

Военный врач Абрамов хорошо учился в интернатуре. Первый месяц проходил занятия по топографической анатомии. Потом он вновь и вновь дотошно и ответственно изучал общую и неотложную хирургию, травматологию, урологию и не только. Врач должен быть и хорошим диагностом, и оперировать уметь, а значит, обладать достаточно высокими мануальными навыками, и смежные дисциплины знать, и склонностью к анализу обладать, чтобы выбирать верную тактику лечения — в этом убежден мой собеседник.

…От Кяхты до Улан-Удэ автобусом 300 километров, а затем до Читы еще 600 километров на самолете — вот такой далекий путь проделал лейтенант медицинской службы, чтобы в течение шести месяцев совершенствовать знания по хирургии. Постигая суть самой благородной профессии на земле, он скучал по любимой. Николай влюбился с первого взгляда в тот год, когда принимал Военную присягу, — в июле 1971‑го. В звании лейтенант медицинской службы он познакомился с будущей женой — Валентиной Ивановной — в гостях у крестной, к которой заглянул после встречи с родителями в Гомеле. Тоненькая симпатичная девушка работала на швейно-трикотажной фабрике «8 Марта» и училась заочно в техникуме. Через две недели, а было это 13 июля, влюбленные расписались, и лейтенант медицинской службы убыл к месту прохождения службы в Забайкалье. Только на будущий год Николай приехал за любимой.

…Медики говорят: лучшая операция та, которой удалось избежать. Однако зачастую жизнь диктует свои правила, и экстренная операция становится спасательным кругом для больного. Молодому врачу приходилось почти ежедневно спасать жизни. 30 пациентов с аппендицитом за семь дней прооперировал военврач Абрамов. Написал рапорт, взял операционный журнал, пришел к начальнику и, получив разрешение, поспешил за женой в Гомель. Молодоженов ждали бурятская степь и сопки, окружавшие небольшой город Кяхту: здесь молодой офицерской семье дали комнату в квартире с паровым отоплением. Соседом по коммуналке и впоследствии добрым другом оказался начальник аптеки Владимир Демьяненко.

Молодой врач получил по вещевому аттестату полушерстяное одеяло, две простыни, пододеяльник и две наволочки, а в медсанбате ему выдали кровать, тумбочку и табуретку, да плюс к этому два чемодана — вот оно, маленькое семейное счастье!

А в июле 1972 года пришел приказ командующего войсками Забайкальского военного округа Героя Советского Союза генерала армии Петра Белика о направлении лейтенанта медицинской службы Абрамова для продолжения службы в 321‑й окружной военный госпиталь в Читу.

…Лейтенант медицинской службы Николай Абрамов поначалу служил начальником экспериментальной лаборатории. Однажды его вызвал начальник окружного военного госпиталя полковник медицинской службы Назыф Еналеев (врачи называли его по-русски — Назар Григорьевич), фронтовик, прекрасный врач. И Николая Алексеевича назначили на должность ординатора общехирургического отделения. Это назначение было неслучайным: о талантливом хирурге Абрамове в ЗабВО уже были наслышаны.

Начальником того отделения был ведущий хирург госпиталя фронтовик Василий Галкин, он многому научил молодого хирурга. Николай Абрамов оперировал и военнослужащих, и гражданских пациентов, которых привозили на скорой помощи. Операции шли одна за другой: перфоративная язва желудка, аппендициты, грыжи, холецистит… Молодому военврачу было у кого учиться врачебному мастерству.

Словно вчера это было…

…И вновь — учеба: надо ехать в Москву, в Центральный институт усовершенствования врачей.

Николай Алексеевич рассказывает: общежитие находилось в Сокольниках, а учебный корпус — в центре Москвы, надо было сначала ехать на трамвае минут сорок, а затем на метро. Вот и остановка — Госпитальная площадь, 28‑я районная Баумановская больница. Там в течение шести месяцев проходила «учеба»: через двое суток на третьи — дежурство! По приемному отделению хирургом — одно дежурство, потом — по реанимации хирургом, одно дежурство — по отделению акушерства и гинекологии и два дежурства — в операционной.

Николаю Алексеевичу вспоминается: куратором был замечательный педагог подполковник медицинской службы Игорь Шемякин. Он в первый же день познакомился со «студентами»: майором медицинской службы Николаем Лашкевичем — старшим ординатором травматологического отделения окружного госпиталя Московского военного округа и начальником отделения окружного госпиталя ЗабВО­ лейтенантом медицинской службы Николаем Абрамовым.

Куратор искренне произнес: «Ничего себе лейтенанты пошли!..». А по возвращении в Читу, в свой военный госпиталь, хирург Абрамов работал сначала в урологическом отделении, затем в травматологическом, после в нейрохирургическом: и так практически в каждом в течение восьми месяцев. Ротация медицинских кадров, безусловно, давала практические результаты в деле повышения квалификации военных врачей.

В 1978 году в Чите в соответствии с приказом министра обороны СССР было открыто штатное отделение гнойной хирургии в окружном военном госпитале. Его начальником был назначен прекрасный врач подполковник медицинской службы Николай Иванов. Он тоже стал наставником молодого военврача Абрамова. Спустя почти полвека Николай Алексеевич убежден: начальником отделения гнойной хирургии должен быть хирург, который знает все — от макушки до пяток!

А в 1979‑м капитана медицинской службы Николая Абрамова назначили на должность начальника отделения гнойной хирургии.

…Из Читы он, майор медицинской службы, был направлен в Южную группу войск на должность начальника отделения гнойной хирургии военного госпиталя. Затем назначение в Минск… С 1986 по 1999 год военврач Абрамов был начальником отделения гнойной хирургии нынешнего Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь — а тогда окружного военного госпиталя Краснознаменного БВО. Сменил его на этой должности подполковник медицинской службы Виктор Бордаков, а Николай Алексеевич после увольнения в запас остался работать в том же отделении, воспитав по меньшей мере с десяток высококвалифицированных хирургов. Среди них Виктор Бордаков, Владимир Волошинский, Михаил Боханов, Юрий Кузьмин, Владимир Кучмей, Андрей Корзун.

Много жизней спасли военные врачи. В 1980‑е здесь лечились «афганцы». Только через отделение гнойной хирургии прошло более 280 человек с минно-взрывными ранениями: те, у которых были оторваны руки или ноги… И все эти пациенты выжили, выписались из военного госпиталя в Минске и вернулись домой!

И еще одна спасенная хирургом Абрамовым человеческая жизнь, о которой узнал весь мир, — жизнь паренька из Орши, 16‑летнего Алексея Талая, в мае 1998 года подорвавшегося на мине и оставшегося без ног и практически без обеих рук…

Сердцем чувствовать каждого

Военный хирург Абрамов активно участвовал в республиканских и международных научно-практических конференциях. Николай Алексеевич преподавал в институте усовершенствования врачей — сейчас это Академия последипломного образования. Читал лекции, проводил семинары по термическим поражениям (в его практике было немало случаев ожогов и особенно обморожений). Он и сейчас, в 70 лет, продолжает интересоваться медицинской наукой, читает журналы, газеты и книги.

Николай Абрамов считает: «Доктор должен постоянно учиться — так устроена медицина!». Военный медик убежден в том, что без любви к профессии не получится врача. А если ты уже опытный врач — обязан воспитать учеников.

Из отделения гнойной хирургии нашего ГВКМЦ в 2016 году он пришел работать в медсанчасть Минского суворовского военного училища…

По-прежнему в день рождения Николая Алексеевича его поздравляют коллеги и друзья, но больше всего звонков — от людей, которые продолжают жить благодаря его искусным рукам, благородному и чуткому сердцу. Из Мурманска и Саратова, Самары и Москвы, Минска и Обнинска…

Заместитель начальника — начальник медицинской части 432‑го ордена Красной Звезды Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник медицинской службы Витольд Жарин сказал:

— Есть врачи, которые всем сердцем своим, добросовестностью, ответственностью за жизнь каждого пациента, высоким профессионализмом, преданностью однажды и навсегда выбранной профессии — хирургии — делают столько добра на земле, что их труд во благо здоровья человека нельзя переоценить. Николая Абрамова все врачи нашего военного госпиталя называют врачом от Бога — потому что он сердцем чувствовал каждого человека, попавшего в беду, и помогал ему выздороветь. Свою профессию он знает назубок, воспитал прекрасных учеников, которые сегодня продолжают оперировать, возвращая жизнь людям.

«Врач должен быть благоразумным по своему нраву человеком, прекрасным, добрым и человеколюбивым. И внешний вид врача, выражение его лица должны говорить больному, что перед ним человек степенный и думающий». По-моему, сказанное еще в IV веке до нашей эры ученым и целителем Гиппократом о высококвалифицированных врачах как нельзя лучше характеризует военного хирурга полковника медицинской службы в отставке Николая Абрамова.

Когда судьба дарит тебе встречи с такими замечательными людьми, ты благодарен ей всю жизнь…

Ирина Бурак, фото из личного архива Николая Абрамова