В целях социальной защиты семьи

В Беларуси на 1 октября нынешнего года открыто 43.193 депозитных счета на семейный капитал в ОАО «АСБ Беларусбанк» на общую сумму $431,93 млн, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Этот вид долгосрочной поддержки многодетных семей был введен с 1 января 2015 года. Семейный капитал — единовременное предоставление безналичных денежных средств в размере $10 тысяч при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. В 2015 году было открыто 11.582 депозитных счета, в 2016 году — 18.983.

По словам специалистов, заявления о назначении семейного капитала, поступающие в местные органы власти, рассматриваются в течение месяца. Как уже сообщалось БЕЛТА, программа поддержки многодетных семей рассчитана на пять лет — с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года. Денежные средства в размере $10 тысяч предоставляются семьям для использования в Беларуси в полном объеме либо по частям в безналичном порядке — по одному или нескольким направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования; получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения; формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье.

Право на назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси, постоянно проживающие в республике: мать (мачеха) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года, если с учетом родившегося, усыновленного (удочеренного) ребенка (детей) в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет. При этом дата рождения ребенка должна быть не ранее 1 января 2015 года (декабрьские рождения в эту программу не попадают). Если в полной семье мать (мачеха) не имеет права на назначение семейного капитала, такое право предоставляется отцу (отчиму) при соблюдении остальных условий. Реализовать право на назначение семейного капитала можно только один раз.

В Беларуси будет продолжено использование созданных механизмов поддержки семьи — формирование семейного капитала, оказание материальной помощи многодетным семьям к учебному году, предоставление широкого спектра социальных услуг семьям с детьми и другое. В 2016–2020 годах семейная политика направлена на сохранение достигнутых показателей рождаемости, укрепление института семьи. Это предусмотрено подпрограммой «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на текущее пятилетие.

БЕЛТА