Вместе с другими воинскими частями военнослужащие 147‑й зенитной ракетной бригады принимали участие в совместном стратегическом учении «Запад‑2017». На 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО Республики Беларусь расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» успешно выполнили все учебно-боевые задачи.

Расчет ЗРК «Оса-АКМ», которым командует старший лейтенант Павел Шокин, во время боевой стрельбы поразил одну из самых сложных мишеней — высокоскоростную малоразмерную цель, которую имитирует снаряд реактивной системы залпового огня «Град». Успешно справился личный состав и с уничтожением другой мишени, которая имитировала вертолет огневой поддержки условного противника. Общая оценка, которую заслужили военнослужащие расчета, — «отлично».

— Боевую работу ребята выполнили безукоризненно, — прокомментировал действия подчиненных заместитель командира зенитной ракетной батареи — начальник расчета старший лейтенант Павел Шокин. — Кстати, времени они затратили практически вдвое меньше, чем отводится на стрельбу по нормативу. Такого весомого результата удалось добиться за счет огромного желания успешно выполнить учебно-боевую задачу, целеустремленности, а также тщательной подготовки — не только в пункте постоянной дислокации, но и в полевом лагере.

По словам Павла Андреевича, отлично показал себя и другой расчет батареи, которым командует старший лейтенант Евгений Комар. Причем для военнослужащих этих расчетов такое масштабное учение стало первым серьезным ратным экзаменом.

Успешно выполнив задачи, подразделение 147 зрбр возвратилось в пункт постоянной дислокации. Личный состав воинской части приступил к переводу вооружения, военной и специальной техники к эксплуатации в осенне-зимний период.

Ну а воспоминания о таком важном событии, как ССУ «Запад‑2017», навсегда останутся в памяти военнослужащих.

…На боевой машине ЗРК «Оса-АКМ», расчетом которой командует старший лейтенант Павел Шокин, нарисованы три красные звездочки. Они означают три успешных боевых пуска. Два из них — на счету нынешнего состава расчета.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора

Из первых уст

Рядовой Илья Гриневич:

— Честно говоря, не ожидал, что служить в ВВС и войсках ПВО будет так интересно. С нетерпением ожидали всем составом расчета первый полевой выход, первую боевую стрельбу… В мои обязанности входило обнаружение цели и наведение ракеты по азимуту. Рад, что учебно-боевую задачу наш расчет выполнил безупречно.

В принципе перед стрельбой не волновался. Перед выходом на полигон все действия были отработаны в процессе упорных тренировок. Благодаря регулярным занятиям появилась уверенность в своих силах. Вся боевая работа заняла считаные секунды, действовали четко и слаженно.

Рядовой Александр Баранов:

— В Вооруженные Силы меня призвали весной из Могилева. Моя военно-учетная специальность сложная, тем не менее за первые месяцы службы я ее успешно освоил. В первую очередь благодарен старшему лейтенанту Павлу Шокину — он опытный и умелый наставник.

Самое главное, что мы научились работать в команде. Отсюда и результат, которым очень гордимся. Кстати, больше волновались не за то, что не сумеем захватить и поразить цель, а за то, что можем сделать это позже других расчетов… Но волнения оказались напрасными.

Рядовой Кирилл Гуринович:

— В отличие от остальных номеров расчета, я был призван в армейский строй на полгода раньше. В 147‑й зенитной ракетной бригаде прошел курс начальной военной подготовки, принял Военную присягу. Затем проходил подготовку в 72 ОУЦ, а когда вернулся в бригаду, сразу отправился на свое первое учение — «Запад‑2017».

Нам пришлось действовать в составе смешанного дивизиона совместно с военнослужащими 115‑го зенитного ракетного полка, на вооружении которого состоят комплексы С‑300ПС. В ходе выполнения задачи дивизион осуществлял смену позиционного района. Личный состав нашей батареи выдержал марш по пересеченной местности, произвел боевую стрельбу, а затем отошел на запасные позиции. Все перемещения в составе смешанного дивизиона были успешно выполнены.