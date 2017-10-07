ДОСААФ приобрёл новый вертолёт

5 октября в Минском аэроклубе ДОСААФ на аэродроме Липки состоялась презентация единственного в Республике Беларусь вертолета Robinson‑44 Raven II с инжекторным двигателем. Во время презентации все присутствующие на мероприятии смогли совершить полет на данном вертолете, который пилотировал летчик 1‑го класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский.

В презентации нового вертолета принял участие заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ по авиации Андрей Горбатовский, который ответил на все вопросы журналистов.

Вертолет Robinson‑44 Raven II был приобретен в рамках Государственной программы развития ДОСААФ на 2014–2018 годы с целью дальнейшего развития вертолетного спорта и оказания услуг населению.

Новый вертолет войдет в состав авиационно-учебного центра, создаваемого на базе Минского аэроклуба ДОСААФ и Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДОСААФ. Центр занимается подготовкой операторов и техников беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения.

Планируется, что авиационно-учебный центр ДОСААФ будет оказывать платные услуги по подготовке авиационных специалистов легких, сверхлегких и беспилотных летательных аппаратов.

Практически по всем параметрам новая винтокрылая машина превосходит вертолеты Ми‑2, которыми сейчас укомплектованы аэроклубы ДОСААФ. К примеру, расход топлива Ми‑2 составляет 225 килограммов в час, а Robinson‑44 Raven II — 40, межремонтный ресурс Ми‑2–1.500 часов, а Robinson‑44 Raven II — 2.200 часов, межремонтный срок службы у Ми‑2 — 6 лет, у Robinson‑44 Raven II — 12 лет.

Предполагается, что на вертолете Robinson‑44 Raven II некоторые белорусские спорт­смены примут участие в чемпионате мира по вертолетному спорту, который пройдет в Минском аэроклубе ДОСААФ в 2018 году.

Благодаря мощному поршневому инжекторному двигателю (по своим возможностям он значительно превосходит уже имеющиеся в Беларуси аналогичные вертолеты с карбюраторными двигателями) Robinson‑44 Raven II сможет иметь определенное преимущество в соревнованиях. В первую очередь это достигается благодаря высокой приемистости двигателя.

Белорусские спортсмены-вертолетчики теперь смогут проходить обучение пилотированию на новой винтокрылой машине. Сегодня практически во всем мире международные соревнования по вертолетному спорту проводятся с использованием вертолетов Robinson‑44. Освоение этой современной техники позволит нашим пилотам добиться более высоких результатов. Также отпадет необходимость перемещать вертолеты Ми‑2 аэроклубов ДОСААФ к месту проведения соревнований за рубежом — белорусские спортсмены смогут использовать на состязаниях вертолеты Robinson‑44, предоставленные организаторами.

Добавим, благодаря принятой Государственной программе развития ДОСААФ на 2014–2018 годы за три минувших года удалось закупить вертолет Robinson‑44 Raven II, пять автобусов, два спортивных автомобиля, 93 мотоцикла, 65 картов, 89 парашютов и парашютных систем, четыре санитарные машины, трактор, фронтальный погрузчик, лодку, три лодочных мотора, пять стрелковых тренажеров и многое другое. Это позволило укрепить материально-техническую базу авиационных и спортивных организаций, возросли достижения спортсменов ДОСААФ на республиканских и международных соревнованиях, значительно увеличилось количество детей, занимающихся в спортивных секциях.

Капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора и Максима Дроба

В ДОСААФ по состоянию на 1 января 2017 года 23.400 человек занимались в 1.374 секциях по техническим и авиационным видам спорта.

ДОСААФ развивает 22 авиационных и технических вида спорта, которые включают в себя 60 спортивных дисциплин, имеет пять специализированных детско-юношеских спортивно-технических школ, пять спортивных комплексов и спортклубов. Ежегодно оборонное общество проводит более 100 республиканских соревнований. В 2016 году спортсмены ДОСААФ приняли участие в 36 чемпионатах, Кубках мира и Европы, на которых завоевали 235 медалей — 96 золотых, 72 серебряные и 67 бронзовых.