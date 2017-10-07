К учению – во всеоружии

На полигоне Струги Красные Российской Федерации наши гвардейцы завершают подготовку к батальонному тактическому учению с боевой стрельбой. Уже с понедельника они приступят совместно с военнослужащими 76‑й гвардейской десантно-штурмовой дивизии к выполнению задач по предназначению.

— Наше подразделение активно готовится к БТУ, — рассказал командир батальона гвардии подполковник Евгений Барановский, — скоро приступим к отработке совместных действий с российскими военнослужащими. Планируется, что вместе с коллегами предстоит совершить десантирование, взять под охрану аэродром, совершить рейд по территории условного противника и уничтожить незаконное вооруженное формирование.

При подготовке к учению мы провели дополнительные занятия по тактической, воздушно-десантной подготовке, а также выполнили мероприятия по приведению оружия к нормальному бою. В ходе тактической подготовки отработали вопросы ведения маневренной обороны, действия боевого охранения перед первым рубежом обороны.

— На занятии по огневой подготовке мы привели к нормальному бою башенно-пулеметные установки БТР‑80, — уточнил в беседе командир парашютно-десантной роты гвардии капитан Вадим Бых. — Изначально провели выверку по контрольно-выверочной мишени, после чего проверили ее боем. Для этого используются так называемые трубки холодной пристрелки. На контрольно-выверочной мишени, согласно формуляру БТР‑80, находятся точки прицеливания, механизмами выверки на прицеле и пулемете они выводятся на мишени.

Стоит отметить, что наши военнослужащие хорошо подготовлены — сложностей для них данное занятие не представляет.

Совместно с военно­служащими 76 дшд наши гвардейцы совершили также прыжки с парашютами Д‑6 четвертой серии из самолета Ил‑76МД. Несмотря на порывы ветра и дождь, десантники справились с задачей на отлично, приземлились в указанный район.

После десантирования на объект условного противника военнослужащие осуществили сбор подразделений в указанном районе. Затем, произведя доразведку объектов инфраструктуры полевого аэродрома, вскрыли систему его охранения, захватили и взяли под контроль ключевые объекты его инфраструктуры. И, справившись с этой задачей, обеспечили возможность десантирования основных сил посадочным способом.

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Вчера, согласно плану двустороннего сотрудничества, состоялось открытие совместного батальонного тактического учения с подразделениями сил специальных операций наших Вооруженных Сил и подразделениями воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

В день открытия учения наш контингент перешел в подчинение 76‑й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Уже с понедельника десантники приступят к совместному выполнению учебно-боевых задач.

— Согласно плану проведения совместного БТУ, будет выполнено совместное десантирование, ведение рейдовых действий и так далее, — рассказал руководитель учения исполняющий обязанности командира 76‑й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Евгений Тонких. — Наши Вооруженные силы на учении представляет 104‑й гвардейский десантно-штурмовой полк 76 дшд, который является ударной воинской частью Вооруженных сил Российской Федерации. Россия и Беларусь — братские страны, и мы всегда готовы совместно, плечом к плечу выполнять учебно-боевые задачи.

— Учение в очередной раз демонстрирует, что в обеспечении военной безопасности Союзного государства у нас единое понимание, — рассказал заместитель руководителя учения полковник Сергей Андреев. — В подготовке наших подразделений практически нет отличий, и мы это не раз наглядно демонстрировали на различных мероприятиях боевой подготовки.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора Псков — Минск