Курс на «Взаимодействие»

В Республику Армения для участия в совместном учении Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие‑2 017» прибыл белорусский воинский контингент.

В его составе — оперативная группа Министерства обороны нашей страны, офицеры, назначенные в состав командования КСОР ОДКБ, военнослужащие отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Некоторыми деталями предстоящих маневров поделился первый заместитель начальника штаба командования сил специальных операций Вооруженных Сил полковник Олег Печерский:

— Тема учения — «Подготовка и проведение совместной операции Коллективными силами оперативного реагирования в Кавказском регионе коллективной безопасности». Целью учения является совершенствование навыков командования КСОР по подготовке и применению Коллективных сил оперативного реагирования, а также совершенствование полевой выучки личного состава.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора

Ереван — Минск