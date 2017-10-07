Остановись, мгновенье…

«Запад-2017»: послесловие

Деятельность Студии военных художников при Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь известна многим. Возглавляет ее обладатель ордена Франциска Скорины, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» заслуженный деятель искусств Беларуси Николай Опиок.

Недавно художники вернулись с белорусских полигонов, где воочию оценили ратное мастерство белорусских и российских военнослужащих в ходе совместного стратегического учения «Запад‑2017».

И вот теперь впечатлениями от увиденного и пережитого делится Николай Опиок…

— Бывая на полигонах, вспоминаю детство. Тогда в 1941 году у нас — в деревне Макаровка Дубровенского района — установили огромную гаубицу, и советские солдаты стреляли в сторону Орши, в которую уже вошли фашисты… Сейчас служат такие же ребята, молодые, тот же грохот снарядов, рев танков, самолеты, вертолеты — все это сливается в единый гул. Вызывает сильные эмоции — такие же как «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича.

Представители нашей Студии военных художников вместе с российскими коллегами из Студии военных художников имени М. Б. Грекова работали на Борисовском и Осиповичском полигонах. Российские художники Егор Смирнов и Юрий Бирюков ежедневно делали наброски, этюды и фотографии происходящего, чтобы затем в мастерской, в тишине и в раздумье создать картины.

Кстати, история Студии военных художников имени

М. Б. Грекова велика, ею наработано то, что останется на века: не только картины, но и диорамы, отражающие важнейшие события в жизни армии. Художники и сейчас продолжают работать по тематике Вооруженных сил Российской Федерации.

— Вижу, как колонна танков появляется из леса. Пыль, дым, столб огня, танки движутся в нашу сторону… Из увиденного можно выбрать что-то для создания композиции будущей картины. Уверен, что журналистам, художникам и писателям нужно воочию видеть это запоминающееся зрелище! — отмечает Николай Опиок.

Вместе с Николаем Афанасьевичем рассматриваем портреты танкистов. Подписи: «Лейтенант Владимир Кондратеня», «Гвардии лейтенант Алексей Бурак». Кто эти парни?

— Они друзья. Я старался не делать лишних штрихов в портретах карандашом. Взгляните: у Владимира удивительно большие голубые глаза, я их оставил не заштрихованными. Парни добрые и хорошие люди. Хотят, чтобы эти работы я подарил им, они перешлют их родным, и эти портреты всегда будут сопровождать их в жизни, будь то в родительском доме или в своем, — замечает художник. И продолжает делиться сокровенным: — Вспоминаю, как в 1941 году отступали советские солдаты, а у нашего дома в деревне был колодец. Три солдата сели у него и в жаркий полдень начали пить ледяную воду. Один зачерпнул ее ведром и, выливая на себя, начал глотать. Я же побежал домой. Говорю: «Мама! У колодца солдаты пьют воду». Она схватила кувшин с молоком и побежала, чтобы их напоить. Они поблагодарили. Я с особым теплом отношусь к военным, вспоминая солдат, оборонявших нашу Отчизну, которых видел в годы войны.

Большинство членов Студии военных художников — дети войны. Поэтому тема защиты Родины — центральная в их творчестве. На полигонах, по словам художников, им легко пишется, было сделано множество набросков из жизни современной армии.

Планируется, что в следующем году будет организована выставка картин Студии военных художников к 100‑летию Вооруженных Сил Беларуси, куда войдут и работы с совместного стратегического учения «Запад‑2017».

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Владимира Блинова