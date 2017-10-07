Память без срока давности

Комната боевой славы — гордость коллектива 83‑го ордена Красной Звезды отдельного инженерно-аэродромного полка. Каждый стенд здесь хранит историю, любому экспонату есть что поведать посетителям — а все вместе они помнят тепло рук военнослужащих, которые создавали это памятное место.

Вместе с заместителем командира 83 оиаэп по идеологической работе — начальником отделения подполковником Денисом Маркачёвым мы изу­чаем страницы истории воинской части.

Оказывается, в 2015 году перед ее 75‑летием была поставлена задача реконструировать комнату боевой славы, которая существовала в полку с 2003 года. И в ней был проведен не только косметический ремонт, но и продумана новая концепция экспозиции. Представители Офицерского собрания решили, какие новые экспонаты стоит выставить на всеобщее обозрение, чтобы экспозиция получилась многоплановой и информативной.

Они сражались за Родину

Мое внимание сразу привлек боевой путь этой части. Выясняется, что 15 апреля 1940 года в местечке Малая Ижора неподалеку от Нового Петергофа Ленинградской области началось формирование 10‑го отдельного инженерно-аэродромного батальона ВВС Балтийского флота. Поэтому на его Боевом Знамени (старого образца) красуется военно-морская символика.

Формирование проходило в сложных условиях: не хватало оборудования, специалистов… Выручил первый командир, на тот момент уже опытный офицер-аэродромщик капитан Василий Мочалин: все вопросы были оперативно решены. Батальон после формирования убыл в Прибалтику, где на военно-морской базе и встретил начало Великой Оте­чественной.

За долгие версты войны машины батальона прошли более одного миллиона шестисот тысяч километров, перевезли более 197 тысяч тонн грузов. Военнослужащие обеспечивали работу аэродромов Ленинградской области. По Ладожскому озеру проходила Дорога жизни — личный состав батальона следил за тем, чтобы к самолетам вовремя доставлялись боеприпасы и авиация могла прикрывать с воздуха машины, которые доставляли продукты и другие ценнейшие грузы жителям Ленинграда.

Во время войны военно­служащие батальона строили и обеспечивали эксплуатацию аэродромов, расширяли и совершенствовали взлетно-посадочные полосы, стоянки техники, рулежные дорожки, обеспечивали использование техники, помогали подвозить горючее, боеприпасы. А еще в батальоне служили минеры и саперы. Есть документальное подтверждение того, что одна из рот этой воинской части разминировала территорию нынешнего государственного музея-заповедника «Петергоф». А после прорыва блокады города на Неве батальон вместе с авиацией начал свой боевой путь на Берлин — занимался разминированием аэродромов, их восстановлением и строительством новых в Прибалтике, Восточной Германии и Польше.

— Схема боевого пути полка постоянно обновляется, дополняется, в этом нам помогают запросы в архивы Российской Федерации, а также специализированные сайты. Свой результат дало и сотрудничество совета нашего Офицерского собрания с федеральным казенным учреждением «Российский государственный архив ВМФ», — уверяет подполковник Маркачёв. — Переписку с ним вел лично командир 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка полковник Василий Бакач. Благодаря этому удалось получить копии исторических документов, фотодокументы, различные справки. Мы не знали ранее, что наш батальон формировался в местечке Малые Ижоры…

Были найдены также сведения о том, что рядовой Алексей Метелица погиб от разорвавшейся мины 26 января 1944 года при разминировании аэродрома в Новом Петергофе.

А вот доброволец-минер Александра Алексеева-Снытко попала в 4‑ю роту 10‑го отдельного инженерно-аэродромного батальона, которая обеспечивала связь с блокадным Ленинградом. Фашистские самолеты сбрасывали мины и бомбы на Дорогу жизни. Неразорвавшиеся немецкие снаряды ей нужно было обезвредить. Выполнение таких приказов требовало особой силы воли, собранности, да и объемы работ были значительными. Личный состав 4‑й роты направился на разминирование полностью разрушенного Петергофа — а тот был заминирован по сложной схеме в шахматном порядке, даже яркие детские игрушки, цинично разбросанные повсеместно врагами, оказались смертоносными минами…

Александра справилась с особым заданием. Она всегда проявляла максимум изобретательности и сосредоточенности, ведь у девушки был стойкий характер. Она участвовала в боях за Таллин, Палангу, Кенигсберг… А Победу встретила на подступах к Берлину. В мирное время трудилась в Ленинграде, потом вернулась на малую родину — в село Березово, где 30 лет проработала заведующей библиотекой.

Удалось найти интересные сведения и о первом командире 10 оиаэб Василии Мочалине. В то время, когда воинская часть формировалась в Новом Петергофе, он был капитаном. А из рядов Вооруженных Сил СССР уволился в запас в звании полковник, а не подполковник, как считалось ранее. Похоронен фронтовик, первый комбат аэродромщиков, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

За большие заслуги перед Родиной в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года 10‑й отдельный инженерно-аэродромный батальон был награжден орденом Красной Звезды. 24 октября 1945 года ему вручили Боевое Знамя.

…А 6 мая 1948 года в соответствии с приказом он был переформирован в 159‑й ордена Красной Звезды отдельный инженерно-аэродромный батальон. В конце прошлого века на основании директивы министра обороны Республики Беларусь от 31 мая 1994 года на базе этого батальона был сформирован 83‑й ордена Красной Звезды отдельный инженерно-аэродромный полк. 10 декабря 2001 года 83 оиаэп вошел в состав ВВС и войск ПВО Республики Беларусь.

И современные экспонаты

Кроме содержания военных аэродромов в эксплуатационной готовности, военнослужащие полка занимаются ныне оборудованием вертолетных площадок, строительством ангаров и навесов для техники, обустройством территории военных городков. В рамках недавнего совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» они готовили вертолетные площадки на Борисовском полигоне, работали в Лиде, Лунинце, Оршанском и Минском районах.

В экспозиции комнаты боевой славы части «Победа в воздухе куется на земле» языком фотографии отображены ратные вехи современности: принятие военнослужащими Военной присяги, выполнение задач по предназначению на аэродромах и в военных городках Беларуси, несение боевого дежурства на аэродроме Бобруйск, социокультурная и спортивная деятельность личного состава полка.

В центре комнаты боевой славы — макет, на котором представлены этапы постройки и эксплуатации современного аэродрома. А вот макет аэродрома времен Великой Отечественной войны… Показана также современная посадка боевых самолетов на АУД.

— Военно-патриотической, поисковой работой представители Офицерского собрания нашей воинской части занимаются давно. Собираем сведения о боевом пути 10 оиаэб, ратных достижениях наших военнослужащих. Изу­чаем воспоминания ветеранов и их родственников, стараемся не стоять на месте — пополнять экспозиции, — отмечает подполковник Денис Маркачёв. И дополняет: по итогам смотров‑конкурсов на лучшее Офицерское собрание представители воинской части не раз занимали призовые места, в 2015 году Офицерское собрание 83 оиаэп стало лучшим в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Музейные экспозиции, нет сомнения, будут пополняться новыми экспонатами с богатой историей, которую обязательно должны узнать потомки. Память сердца не имеет срока давности. Нужно помнить, чтобы жить!

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Владимира Блинова и из архива 83 оиаэп