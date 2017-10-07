Память без срока давности

Комната боевой славы — гордость коллектива 83‑го ордена Красной Звезды отдельного инженерно-аэродромного полка. Каждый стенд здесь хранит историю, любому экспонату есть что поведать посетителям — а все вместе они помнят тепло рук военнослужащих, которые создавали это памятное место.
Вместе с заместителем командира 83 оиаэп по идеологической работе — начальником отделения подполковником Денисом Маркачёвым мы изучаем страницы истории воинской части.
Оказывается, в 2015 году перед ее 75‑летием была поставлена задача реконструировать комнату боевой славы, которая существовала в полку с 2003 года. И в ней был проведен не только косметический ремонт, но и продумана новая концепция экспозиции. Представители Офицерского собрания решили, какие новые экспонаты стоит выставить на всеобщее обозрение, чтобы экспозиция получилась многоплановой и информативной.
Они сражались за Родину
Мое внимание сразу привлек боевой путь этой части. Выясняется, что 15 апреля 1940 года в местечке Малая Ижора неподалеку от Нового Петергофа Ленинградской области началось формирование 10‑го отдельного инженерно-аэродромного батальона ВВС Балтийского флота. Поэтому на его Боевом Знамени (старого образца) красуется военно-морская символика.
Формирование проходило в сложных условиях: не хватало оборудования, специалистов… Выручил первый командир, на тот момент уже опытный офицер-аэродромщик капитан Василий Мочалин: все вопросы были оперативно решены. Батальон после формирования убыл в Прибалтику, где на военно-морской базе и встретил начало Великой Отечественной.
За долгие версты войны машины батальона прошли более одного миллиона шестисот тысяч километров, перевезли более 197 тысяч тонн грузов. Военнослужащие обеспечивали работу аэродромов Ленинградской области. По Ладожскому озеру проходила Дорога жизни — личный состав батальона следил за тем, чтобы к самолетам вовремя доставлялись боеприпасы и авиация могла прикрывать с воздуха машины, которые доставляли продукты и другие ценнейшие грузы жителям Ленинграда.
Во время войны военнослужащие батальона строили и обеспечивали эксплуатацию аэродромов, расширяли и совершенствовали взлетно-посадочные полосы, стоянки техники, рулежные дорожки, обеспечивали использование техники, помогали подвозить горючее, боеприпасы. А еще в батальоне служили минеры и саперы. Есть документальное подтверждение того, что одна из рот этой воинской части разминировала территорию нынешнего государственного музея-заповедника «Петергоф». А после прорыва блокады города на Неве батальон вместе с авиацией начал свой боевой путь на Берлин — занимался разминированием аэродромов, их восстановлением и строительством новых в Прибалтике, Восточной Германии и Польше.
— Схема боевого пути полка постоянно обновляется, дополняется, в этом нам помогают запросы в архивы Российской Федерации, а также специализированные сайты. Свой результат дало и сотрудничество совета нашего Офицерского собрания с федеральным казенным учреждением «Российский государственный архив ВМФ», — уверяет подполковник Маркачёв. — Переписку с ним вел лично командир 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка полковник Василий Бакач. Благодаря этому удалось получить копии исторических документов, фотодокументы, различные справки. Мы не знали ранее, что наш батальон формировался в местечке Малые Ижоры…
Были найдены также сведения о том, что рядовой Алексей Метелица погиб от разорвавшейся мины 26 января 1944 года при разминировании аэродрома в Новом Петергофе.
А вот доброволец-минер Александра Алексеева-Снытко попала в 4‑ю роту 10‑го отдельного инженерно-аэродромного батальона, которая обеспечивала связь с блокадным Ленинградом. Фашистские самолеты сбрасывали мины и бомбы на Дорогу жизни. Неразорвавшиеся немецкие снаряды ей нужно было обезвредить. Выполнение таких приказов требовало особой силы воли, собранности, да и объемы работ были значительными. Личный состав 4‑й роты направился на разминирование полностью разрушенного Петергофа — а тот был заминирован по сложной схеме в шахматном порядке, даже яркие детские игрушки, цинично разбросанные повсеместно врагами, оказались смертоносными минами…
Александра справилась с особым заданием. Она всегда проявляла максимум изобретательности и сосредоточенности, ведь у девушки был стойкий характер. Она участвовала в боях за Таллин, Палангу, Кенигсберг… А Победу встретила на подступах к Берлину. В мирное время трудилась в Ленинграде, потом вернулась на малую родину — в село Березово, где 30 лет проработала заведующей библиотекой.
Удалось найти интересные сведения и о первом командире 10 оиаэб Василии Мочалине. В то время, когда воинская часть формировалась в Новом Петергофе, он был капитаном. А из рядов Вооруженных Сил СССР уволился в запас в звании полковник, а не подполковник, как считалось ранее. Похоронен фронтовик, первый комбат аэродромщиков, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
За большие заслуги перед Родиной в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года 10‑й отдельный инженерно-аэродромный батальон был награжден орденом Красной Звезды. 24 октября 1945 года ему вручили Боевое Знамя.
…А 6 мая 1948 года в соответствии с приказом он был переформирован в 159‑й ордена Красной Звезды отдельный инженерно-аэродромный батальон. В конце прошлого века на основании директивы министра обороны Республики Беларусь от 31 мая 1994 года на базе этого батальона был сформирован 83‑й ордена Красной Звезды отдельный инженерно-аэродромный полк. 10 декабря 2001 года 83 оиаэп вошел в состав ВВС и войск ПВО Республики Беларусь.
И современные экспонаты
Кроме содержания военных аэродромов в эксплуатационной готовности, военнослужащие полка занимаются ныне оборудованием вертолетных площадок, строительством ангаров и навесов для техники, обустройством территории военных городков. В рамках недавнего совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» они готовили вертолетные площадки на Борисовском полигоне, работали в Лиде, Лунинце, Оршанском и Минском районах.
В экспозиции комнаты боевой славы части «Победа в воздухе куется на земле» языком фотографии отображены ратные вехи современности: принятие военнослужащими Военной присяги, выполнение задач по предназначению на аэродромах и в военных городках Беларуси, несение боевого дежурства на аэродроме Бобруйск, социокультурная и спортивная деятельность личного состава полка.
В центре комнаты боевой славы — макет, на котором представлены этапы постройки и эксплуатации современного аэродрома. А вот макет аэродрома времен Великой Отечественной войны… Показана также современная посадка боевых самолетов на АУД.
— Военно-патриотической, поисковой работой представители Офицерского собрания нашей воинской части занимаются давно. Собираем сведения о боевом пути 10 оиаэб, ратных достижениях наших военнослужащих. Изучаем воспоминания ветеранов и их родственников, стараемся не стоять на месте — пополнять экспозиции, — отмечает подполковник Денис Маркачёв. И дополняет: по итогам смотров‑конкурсов на лучшее Офицерское собрание представители воинской части не раз занимали призовые места, в 2015 году Офицерское собрание 83 оиаэп стало лучшим в Вооруженных Силах Республики Беларусь.
Останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Музейные экспозиции, нет сомнения, будут пополняться новыми экспонатами с богатой историей, которую обязательно должны узнать потомки. Память сердца не имеет срока давности. Нужно помнить, чтобы жить!
Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Владимира Блинова и из архива 83 оиаэп