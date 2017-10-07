Под бдительным взором разведчиков

На втором этапе тактико-специального учения «Поиск‑2017», который начался 5 октября и продолжится до 7 октября, на двух полигонах Вооруженных сил Республики Армения отрабатываются практические действия разведывательных и специальных подразделений вооруженных сил государств — членов ОДКБ. Напомним, что разведчики наших Вооруженных Сил выполняют поставленные задачи на полигоне Баграмян.

— Разведчики Вооруженных Сил Республики Беларусь осуществляли ведение разведки наблюдением с наблюдательных постов, поиск объектов условного противника, поиск условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и незаконных вооруженных формирований (НВФ), — отметил полковник Сергей Кандратеня. — Также они выполняли упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия «группа в налете» и проводили тактическую стрельбу «группа при внезапной встрече с противником». Для проведения стрельбы мы привезли обвесы и прицелы, что значительно облегчает выполнение упражнений. Была накрыта мишенная обстановка, причем мишени расположили втайне — то есть наши бойцы не знали, в какой точно момент времени и где конкретно должен появиться условный противник.

При проведении разведки путем наблюдения с наблюдательных постов разведчики передают полученную информацию на пункт управления разведки. С целью проверки эффективности работы наблюдательных постов было спланировано «просачивание» групп условного противника (ДРГ и НВФ) на определенных участках условной государственной границы одной из стран — членов ОДКБ.

Хочу отметить, что для наших бойцов выполнение поставленной задачи конкретно на полигоне Баграмян имеет свои особенности. Так, можно отметить особый рельеф местности. Саперной лопаткой наблюдательный пост не оборудуешь — почва каменистая. Поэтому приходится использовать камни, маскировочные сети… В зависимости от средств наблюдения разведчики могут засечь противника днем на расстоянии 1,5 километра, ночью — 400–200 метров. Для наблюдения они используют бинокли и прицелы, лазерные приборы разведки.

Командир разведывательной группы старший лейтенант Виталий К. рассказал о действиях его группы:

— Нам была поставлена задача ликвидировать НВФ условного противника, которое незаконно пересекло условную государственную границу одной из стран — членов ОДКБ. Из состава разведывательной группы мы выделили подгруппы для уничтожения передового охранения условного противника. Разведывательные дозоры с этой задачей справились. Ядро группы под их прикрытием прошло вперед, в процессе продвижения бойцы уничтожали появляющиеся цели на огневом рубеже. Выстрелами из РПГ необходимо было уничтожить автомобиль, на котором находилась наша цель — радиостанция. Группа с поставленной задачей справилась, потерь не понесла. Личный состав своевременно выдвинулся в пункт сбора.

Одновременно с тактико-специальным учением «Поиск‑2017» на территории Республики Армения проводилась командно-штабная тренировка с командованием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Ее основная цель — слаживание коалиционного органа управления.

В ходе тренировки по информации, полученной в реальном масштабе времени с совместного пункта управления разведки, командующий КСОР ОДКБ принимал решение на проведение совместной операции.

В учении принимает участие около 1.000 человек личного состава, задействованы космическая группировка Вооруженных сил Российской Федерации, разведывательная авиация Южного военного округа, расчеты беспилотных летательных аппаратов, группы радиоэлектронной и радиотехнической разведки Республики Беларусь и Российской Федерации, подразделения войсковой и специальной разведки, около 80 единиц техники и до 15 летательных аппаратов.

Напомним, что учение «Поиск‑2017» проводится в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2017» на полигонах России и Армении.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора

Ереван — Минск