Подводные «войны»: экзамен сдан!

На базе 188‑й гвардейской инженерной бригады военнослужащие соединений и воинских частей инженерных войск, сил специальных операций, механизированных бригад успешно сдали выпускной экзамен на право совершения водолазных спусков.

Для могилевской «учебки» армейских водолазов это четвертый выпуск специалистов данного профиля. В течение трех месяцев интенсивного обучения парни получили практические навыки при выполнении инженерно-разведывательных, инженерно-технических и специальных водолазных работ в различных типах водолазного снаряжения. В активе выпускников — десятки часов, проведенных под водой.

Выпускной экзамен включал в себя теоретическую составляющую и практический этап. Во время практической части экзамена курсанты выполняли нормативы по распиловке металла под водой, а также поиск затонувшего предмета.

Как отметил один из экзаменаторов командир разведывательно-водолазного взвода 188‑й гвардейской инженерной бригады гвардии прапорщик Александр Анчук, главная задача учебного подразделения — максимально качественно подготовить армейских водолазов, способных выполнять самые сложные задачи.

— Ни для кого не секрет, что от мастерства водолазов зависит успех при решении самых разных боевых задач. Поле деятельности водолаза весьма обширно. Ведь любую работу в недрах водной стихии можем выполнить только мы, — поведал Александр Анчук. — Водолазы инженерных войск в основном ведут разведку, осуществляют разминирование, а также спасательные работы и эвакуацию. Кроме того, чтобы стать водолазом, нужно иметь отличное здоровье. Требования почти такие же, как и к космонавтам!.. Особое внимание уделяют тому, чтобы в порядке были легкие, сердечно-сосудистая и нервная система, зрение, уши.

Подробный репортаж о ходе практического экзамена военных водолазов читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора