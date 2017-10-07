Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днем работников культуры

8 октября в Республике Беларусь отмечается День работников культуры.

Наша героическая история неоднократно опровергала известный тезис о том, что «когда говорят пушки — музы молчат». Великая Победа 1945 года достигнута не только материальной силой, но и мощным духовным порывом.

И сегодня безопасность страны всецело зависит от морального духа народа. Поэтому работники культуры были и остаются на передовой обеспечения национальной безопасности — там, где идет борьба за умы и сердца людей.

Белорусская армия верна традициям высокой духовной культуры.

Значительный вклад в развитие в обществе патриотизма, воспитание у граждан чувства ответственности за защиту Отечества вносят Драматический театр белорусской армии, Образцово‑показательный оркестр Вооруженных Сил, Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил, Центральный Дом офицеров, Военно-художественная студия писателей, Студия военных художников, Государственный музей военной истории, библиотеки воинских частей и другие армейские учреждения культуры.

Особые слова благодарности Республиканской комиссии по шефству работников культуры и искусства над личным составом Вооруженных Сил за весомый вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан нашей страны.

От всей души поздравляю работников культуры с профессиональным праздником.

Желаю вам счастья, доброго здоровья, новых творческих успехов и свершений на благо нашей Родины — Республики Беларусь.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков