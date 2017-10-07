Сказ про Скаскевич

Ольга Скаскевич более десяти лет работает библиотекарем клуба 56‑го отдельного полка связи ВВС и войск ПВО. Когда мы встретились, Ольга Евгеньевна готовилась к участию в первом этапе конкурса на звание лучшего библиотечного работника Вооруженных Сил. Она создавала презентацию о белорусских поэтах, которые писали на военную тематику, воевали на фронтах Великой Отечественной. А еще библиотекарь продумывает «Визитную карточку», в которой расскажет о своей работе, жизненной позиции и целях.

Прошу и я рассказать о том, что будет в основе «визитки». Оказывается, Ольга Евгеньевна с детства любила читать книги. И даже имела свою библиотеку!

— Представляете, приходят ко мне в гости подружки, начинаем играть в библиотеку — и я записываю в карточки фамилии подружек и те книги, которые они у меня берут, — вспоминает Ольга Скаскевич. — А спустя годы мои мечты воплотились в жизнь. Да, любовь к книгам и чтению всегда со мной.

С мужем-офицером Ольга Евгеньевна объехала множество городов, а потом снова вернулась в родной Минск, где ей предложили работу библиотекаря.

— И я ни разу не пожалела. В этой профессии постоянно учишься чему-то новому: оформлять выставки книг, украшать интерьер в читальном зале… Нравится, когда мы собираемся вместе с коллегами-библиотекарями, общаемся. На работе я не устаю, потому что мне она нравится, она — мой второй дом, — рассказала собеседница. — Много общаюсь с военно­служащими срочной службы: они соскучились по материнскому теплу, дому, им этого не хватает. Парни делятся мечтами, планами, просят совета. Может, потому легко находим общий язык, что у меня двое сыновей. Старший, Роман, — программист, младший, Жан, — экономист.

Наш разговор прерывается. В библиотеку заходит читатель — рядовой Антон Мартиновский. Ольга Евгеньевна сразу предлагает ему помочь в выборе литературы, но он уверяет, что хочет посмотреть и выбрать книги на свой вкус.

Парень окончил Минский государственный энергетический колледж по специализации «строительство тепловых и атомных электростанций», стал техником-строителем. Потом был призван на срочную службу — и быстро адаптировался в армии. После увольнения в запас Антон планирует продолжить обучение в вузе заочно и работать на БелАЭС, тем более что практику на этом объекте он уже проходил, когда учился в Минском государственном энергетическом колледже.

Сейчас в фонде полковой библиотеки около десяти тысяч книг. Среди читателей — офицеры, прапорщики, солдаты срочной службы, члены семей военнослужащих. Предпочитают разнообразную литературу — классику, фантастику, многие интересуются психологией и историей.

Когда приходит новое пополнение, Ольга Евгеньевна проводит беседы с солдатами срочной службы, знакомит их с книжными новинками. Чтение книг, общение, посещение культурно-досуговых мероприятий помогает солдатам адаптироваться к службе в армии. Порой военно­служащие срочной службы говорят, что не увлекались чтением и только в армии заинтересовались им.

Библиотекарь не сомневается, что нужно направлять читателей и помогать им в выборе книг. Ольга Евгеньевна вспоминает, как один из парней сказал: «Надо все читать, а потом определить, что по душе, а что — нет». Что ж, и такой способ выбора литературы вполне возможен.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото автора